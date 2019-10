Fröhlicher New Orleans-Jazz

„Pur en gedreven“ – so lautete das Motto der Pax Jazzband, die in Jever viele Freunde hat und den klassischen New Orleans Stil in einer Form präsentierte, die immer gut ankam. Und das setzt sich auch mit der Musik der Second Life Jazzband fort, die inzwischen schon ihren festen Platz in der Szene gefunden hat. Denn in dieser Band haben sich drei erfahrene Musiker der alten Pax Jazzband mit drei neuen Musikern zusammengetan, die diesen Musikstil auch weiterhin pflegen wollen. Und das kommt immer besser an, denn die unglaubliche Fröhlichkeit des traditionellen Jazz aus New Orleans wird von keinem anderen Stil auch nur annähernd erreicht. Die Second Life Jazzband macht den Auftakt in der Konzert-Reihe „Swinging Lok“ im Lokschuppen Jever: Zu hören ist die Band am Sonntag, 27. Oktober, ab 11 Uhr. Karten gibt’s im Vorverkauf für 15 Euro bei der Buchhandlung am Kirchplatz Jever, in der Tourist-Info Jever und im Internet:

