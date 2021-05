Gemeinsam böllern

• Zentrales organisiertes Feuerwerk von der Stadt mit (Live-)Musik = gemütliches Zusammenkommen, Bekannte treffen: Man könnte ein paar Buden aufstellen; Sekt, Getränke, Essen und Süßigkeiten verkaufen. • Ein professionelles Feuerwerk an zentraler Stelle wäre eine gute Alternative und würde Umwelt und Tiere schonen. • An einem großen Feuerwerk könnten sich viele Menschen erfreuen. Es wäre sicherer und umweltfreundlicher als viele kleine Feuerwerke. • Eine Silvesterfeier, die Vorfreude auf das neue Jahr, wird es immer geben ... aber sie muss nicht immer gleich gestaltet sein. Ein gemeinschaftliches Treffen zum Jahreswechsel an einem zentralen Ort mit Musik und Glühwein, mit Performance, mit einem zentralen Feuerwerk kann kommunikativer, integrativer, wertvoller sein als dezentrales Böllern. Und es verringert Risiken von Verletzungen über Vermüllung bis zur Gefährdung von Tierwohl.

Lichtshow ohne Krach

• Mit einer Lasershow würden Umwelt, Mensch und Tier geschützt. Viele Menschen finden die Knallerei auch nicht mehr zeitgemäß. • Die Idee mit der Lasershow gefällt mir sehr gut, da hier sowohl Umwelt als auch die Tiere weniger belastet werden. Aber nicht jeder Einwohner wird um Mitternacht die Innenstadt aufsuchen können, um sich die Show anzusehen. So werden nur die direkten Bewohner in Nähe der Show etwas davon haben. Cleverns, Rahrdum oder Moorwarfen wären benachteiligt. Von daher wäre ein großflächiges Verbot nicht wirklich fair und sollte sich auf den Stadtkern beschränken. • Traditionen ändern sich. Warum sollte sich nicht auch das Silvesterfeuerwerk ändern, zumal es vor vielen Jahren ja auch keine Böller und Raketen gab. Eine Lasershow kann tolle Bilder in den Himmel werfen (oder wohin auch immer). Das Licht verstört auch keine Tiere, egal ob Haus- oder Weidetiere. Ich kann mir gut vorstellen, dass man es schon in wenigen Jahren gar nicht mehr anders haben will.

