Ausstellung Und Messe: Wasserschloss Gödens lädt zur Herbstpartie

Gödens Herbstpartie auf Schloss Gödens: Das Team der Schloss Gödens Entertainment GmbH hat für die beiden September-Wochenenden 3. bis 6. und 10. bis 13. September eine Messe zu Garten und Haus, Kulinarik und Mode organisiert. Rund 100 Aussteller stellen im weitläufigen Schlosspark aus.

„Es macht Spaß, die Vorfreude der Aussteller und Besucher zu erleben. Beide Seiten sind glücklich und dankbar, auf Schloss Gödens wieder zueinander finden zu können – natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln“, sagt Gastgeber Maximilian Graf von Wedel.

Für die erste Ausstellung nach dem Lockdown ist zusammen mit den Behörden ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet worden.

Vieles erinnert an die zu Pfingsten abgesagte Landpartie, doch es gibt auch konzeptionelle Änderungen: Alle Ausstellungsflächen sind im Freien sowie in gut belü̈fteten Pagoden und Remisen. In einigen Bereichen gilt Maskenpflicht – es sei denn, bis September gibt es weitere Lockerungen.

Auf das Rahmenprogramm im Schloss mit Konzerten, F̈ührungen und Lesungen muss verzichtet werden.

Auch der Zugang zum Ausstellungsgelände wird beschränkt sein. Die Veranstaltungsfirma empfiehlt, bereits jetzt Online-Tickets zu bestellen. „Durch den Erwerb der personen- und tagesgebundenen Online-Tickets garantieren wir unseren Besuchern einen schnellstmöglichen Zutritt“, sagt von Wedel; auch Kinder und Jugendliche benötigen aufgrund der Datenerfassung ein Ticket. Bis 16 Jahre ist der Eintritt frei, das Kinder-/Jugend-Ticket kann zum Ticket der Eltern zugebucht werden.“ Online-Tickets gibt es ab 12,50 Euro.

An der Tageskasse gibt es die restlichen Eintrittskarten des jeweiligen Tageskontingents zu Preisen ab 15 Euro.

Geöffnet ist die Herbstpartie dann jeweils von 10 bis 19 Uhr.

Mehr Infos unter www.landpartie.com