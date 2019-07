Gödens /Jever Halbzeit beim 35. Musikalischen Sommer in Ostfriesland: Zum Start in die zweite Hälfte des Festivals gab es am Montagabend ein Konzert im Barocksaal von Schloss Gödens. Zwei aufstrebende Musiker der „Generation Z“, also der ab 2000 geborenen „Post-Millennials“, spielten „Verfemte Musik“.

Der südkoreanische Pianist Jay Myung und der Berliner Cellist Alexander Wollheim sind beide 19 Jahre alt und haben zuletzt im Herbst 2018 beim Internationalen Interpretationswettbewerb „Verfemte Musik“ in Schwerin mit dem ersten Platz für Aufsehen gesorgt. Der Wettbewerb in Schwerin ist den Kompositionen von Nazi-Opfern gewidmet. Viele dieser Musiker und ihre Werke gerieten in Vergessenheit. Der Wettbewerb soll diese Kompositionen aus der Vergessenheit holen.

In Gödens präsentierten die beiden Musiker aus ihrem Wettbewerbsprogramm die 1939 entstandene leidenschaftliche 1. Cellosonate von Bohuslav Martinu, eingebettet in eine kleine Geschichte der Literatur für Klavier und Cello: Ausgehend von Ludwig van Beethovens experimentierfreudiger C-Dur Sonate, erklangen Robert Schumanns lebensbejahendes Adagio und Allegro sowie César Francks ursprünglich für Violine geschriebene überschäumende Sonate A-Dur sowie Alfred Schnittkes 1978 komponierte faszinierende erste Cellosonate, die zwischen Walzeranklängen, Clustern und neobarocken Farben changiert.

Das Publikum im ausverkauften Barocksaal von Schloss Gödens war begeistert, nicht nur vom Können, sondern auch von der Vita der jungen Männer. Jay Myung begann mit acht Jahren in Südkorea Klavier zu spielen, gewann ein Jahr später die ersten Wettbewerbe und gab mit 13 Jahren sein erstes Solokonzert in der Kumho Art Hall in Seoul. Sein Duo-Partner, der deutsch-griechische Cellist Alexander Wollheim, erhielt ab dem vierten Lebensjahr Klavier- und Violinunterricht und studiert seit 2017 Violoncello an der Universität der Künste in Berlin.

Mit Cello-Musik geht es auch in Jever beim nächsten Konzert weiter: Am Donnerstag, 19. Juli, beginnt um 20 Uhr im Lokschuppen das Konzert „Dream like Fantasy“. 2016 gründeten Sol Daniel Kim und Dayoung Yoon das Duo aus Cello und Gayageum – einer südkoreanischen Wölbbrett-Zither.

Das Nebeneinander von West und Ost spiegelt sich nicht nur im musikalischen und kulturellen Hintergrund der beiden Musiker wider, sondern bewirkt auch, dass die beiden auf neue Art Musik kreieren. Cello Gayageums Ziel ist, koreanische und westliche Musikkultur klanglich wie stilistisch in Einklang zu bringen. Alle Werke sind von beiden eigens für diese Besetzung komponiert worden.

Karten für dieses Konzert und die weiteren Konzerte des Musikalischen Sommers gibt es ab 33 Euro unter Tel. 04941/99 11 364.