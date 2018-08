Gödens Mit zwei Konzerten im Pfarrgarten von Neustadtgödens feiert der Posaunenchor Gödens an diesem Wochenende sein Jubiläum des 50-jährigen Bestehens.

50 jahre Posaunenchor Gödens Mit dem Motto „Gott gab uns Atem“ wird der 50. Geburtstag am 18. und 19. August im Pfarrgarten in Neustadtgödens gefeiert. Am Samstag, 18. August, erklingt um 19 Uhr eine Abendserenade. Zu Gehör wird ein Querschnitt aus dem umfangreichen Repertoire des Chores gebracht. Im Anschluss gibt es Getränke und Gegrilltes. Am Sonntag, 19. August, wird um 10 Uhr Festgottesdienst im Pfarrgarten gefeiert. Neben Pastorin Kerstin Tiemann wird Pastorin Ma­rianne Gorka, Landesobfrau des Posaunenwerks aus Hildesheim, den Gottesdienst leiten. Dabei wird ein großer Po­saunen­chor aus befreundeten Bläserinnen und Bläsern gebildet. Die Chorleitung übernimmt Landesposaunenwart Hayo Bunger (Leer).

1968 gründete Diakon Ernst Pech den Posaunenchor Gödens. Zwischenzeitlich übernahm Hartwig Bothen die Leitung des Chores.

Seit 1990 und somit seit inzwischen 28 Jahren ist Frank Rimkus der Leiter der Musik-Gruppe der evangelischen Kirchengemeinde. Der Leitgedanke der Posaunenarbeit „Musizieren zum Lobe Gottes und den Menschen zur Freude“ bildet nach wie vor den Rahmen und Auftrag für den Posaunenchor.

Stetige Entwicklung

Vor diesem Hintergrund hat sich die Chorgemeinschaft über die vergangenen fünf Jahrzehnte kontinuierlich weiterentwickelt. Zentrale Aufgabe ist, Gottesdienste in Neustadtgödens musikalisch zu begleiten. So bilden die Festgottesdienste zu Ostern, Pfingsten, Weihnachten, zum Erntedankfest und zur Konfirmation wesentliche Einsätze, berichtet Chorleiter Rimkus.

Darüber hinaus wirkt der Chor natürlich auch bei vielen Gelegenheiten in der Gemeinde Sande mit. Er gibt Ständchen zu besonderen Geburtstagen und Anlässen, er tritt beim Weihnachtsmarkt in Neustadtgödens oder anderen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft auf.

Weit bekannt

„Und zur Adventszeit gehört selbstverständlich auch unser jährliches Adventskonzert“, sagt Rimkus. In diesem Jahr etwa gab der Posaunenchor Gödens auch ein Konzert in der katholischen Kirche St. Marien in Schillig.

Über die Grenzen der Kirchengemeinde hinaus kennt man den Posaunenchor durch die musikalische Begleitung beim Strandgottesdienst in Neuharlingersiel oder Konzertauftritte in der Banter Kirche sowie eben auch in der katholischen Kirche in Schillig. Darüber hinaus sind Bläser auf Kirchentagen und Posaunenfesten auf Kreis-, Sprengel- und Landesebene und sogar auf Bundesebene zu finden.

Wer sich für die Mitwirkung im Posaunenchor Gödens interessiert, kann sich an Chorleiter Frank Rimkus (Tel. 04454/1481 oder per E-Mail frank.rimkus@ewe.net) wenden. „Wir freuen uns über Bläseranfänger, sowohl Kinder als auch Erwachsene“, sagt Rimkus. Auch Wiedereinsteiger sind herzlich eingeladen, mitzuspielen.