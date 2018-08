Gödens Kunst im Schlosspark Gödens kann zu einer dauerhaften Einrichtung zwischen den beiden Landpartien zu Pfingsten und im Advent werden. Davon ist Casimir Graf von Wedel überzeugt: Die zweite Kunstausstellung innerhalb von 100 Jahren ist eröffnet.

Bis 12. Oktober sind elf Stahlskulpturen des Künstlerehepaars Sonja Edle von Hoeßle und Herbert Mehler im Park zwischen mächtigen alten Eichen und Kastanien und sechs in der Orangerie zu sehen.

Gleich hinter dem Torbogen werden die Besucher von der lässigen Eleganz der „Endlosschleifen“ inspiriert und sind eingeladen, den Dialog der Kunst mit der Natur zu erleben. Prof. Dieter Ronte, viele Jahre lang Leiter des Bonner Kunstmuseums, stellte bei der Eröffnung die beiden Künstler vor.

Das Künstlerehepaar Sonja Edle von Hoeßle und Herbert Mehler will mit „Panta Rhei – alles fließt“ in Gödens an Ausstellungen im Süden Deutschlands und in Europa anknüpfen – und das ist ihnen mit der Vernissage gelungen. Die mehr als 200 Gäste ließen sich Zeit beim Betrachten und bestätigten, dass die Parklandschaft ein idealer Rahmen für Skulpturen ist.

Sonja Edle von Hoeßles Endlosschleifen aus Corten­stahl zeichnen Linien in den Raum, die in sich selbst zurücklaufen. In der Orangerie sind sie als kleinere Skulpturen und Wandarbeiten zu sehen, einige davon mit 24 Karat Blattgold gefasst, ergänzt mit Malereien der Reihe „Colourrain“ und farbigen Aluminiumgüssen von Herbert Mehler.

„Alles fließt“: Die Ausstellung mit Stahlskulpturen ist bis 12. Oktober im Park von Schloss Gödens zu sehen. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr; Orangerie 11 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr; Führungen auf Anmeldung unter Tel. 04422/98 640.

Die weiträumige Parklandschaft erweist sich als ideal für die bis zu drei Meter hohen Lamellenskulpturen, die sich wie selbstverständlich ins Ensemble einfügen, freut sich das Ehepaar. Die Skulpturen ragen mit warmen Rostfarben und gleichmäßigen Faltungen aus dem Grün heraus und haben klangvolle Namen wie Belladonna, Bocciolo (Knospe), Fiamma (Flamme), Spola (Schiffchen).

Kunst, so die beiden Wahlfranken, ist ein Kontaktmittel und verbindet unabhängig von Weltanschauungen und Bildungsstand. Die beiden sind fasziniert vom geschichtsträchtigen Wasserschloss, das Gemeinsamkeiten zu ihrem alten Erbachshof mit seinem 1,3 Hektar großen Park zeigt. In Eisingen bei Würzburg und Kranidi in Griechenland fertigen sie ihre Skulpturen. Sie werden mit Königswasser, einer konzentrierten Säure überzogen, die die typische samtig-rostige Oberfläche erzeugt.

Mit Frack und Pomade bot die Musik-Comedy-Gruppe Bidla Buh musikalische Virtuosität und Stilvielfalt mit absurdem Humor und hanseatischen Einschlägen.