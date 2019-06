Gödens „Wir haben unseren Urlaub so geplant, dass wir die Landpartie besuchen können“, erzählt das Ehepaar Kreuwen aus Raeren/Belgien. „Schloss Gödens ist eine wunderschöne Anlage und wir genießen die Atmosphäre dieser Messe. Und natürlich kaufen wir uns schöne Sachen und verkosten das kulinarische Angebot.“ „Hier ist es einfach göttlich“, schwärmt eine Besuchergruppe aus dem Emsland gar.

Die zahlreichen Besucher sind begeistert, denn mit den kunstvoll dekorierten weißen Pagodenzelten verwandelt die Landpartie das historische Ambiente von Schloss Gödens in eine Wohlfühl-Oase. Optimismus herrscht auch bei den Ausstellern: In einem Pagodenzelt bietet Maren Klün von Klüns Moden aus Jever im dritten Jahr ihre Mode an. Draußen in der Natur auszustellen und zu verkaufen, das macht Spaß, berichtet sie.

Neben dem bunten Programm ist es immer wieder die Begeisterung der Aussteller selbst, die für die einzigartige Atmosphäre der Landpartie sorgt, erklärt Maren Klün charmant.

Lars Schrage vom Kaminland Ostfriesland verrät Kniffe für die schönsten Flammenspiele mit wenig Holzverbrauch und zeigt als Neuheit einen drehbaren Kaminofen. Drei Tage benötigt das Unternehmen aus Marx für den Aufbau, ist von Anfang an dabei und erreicht in Gödens eine zusätzliche Käuferschaft.

Das Lastruper Möbelhaus Kösters zeigt seit vier Jahren eine Kombination von internationalen und deutschen Wohnwelten. „Wir erreichen hier in Gödens neue Kundschaft aus der nördlichen Region“, berichtet Inhaberin Christa Meyer und berichtet vom Trend: Küche und Wohnzimmer fusionieren und Bad und Schlafzimmer sind auf demselben Weg.

Mit Betriebsleiter Karsten Peter und Sommelier Michael Heine ist das VDP-Weingut Gut Hermannsberg erstmals auf der Landpartie vertreten. Die ehemalige Königlich-Preußische Weinbaudomäne aus Niederhausen an der Nahe gehört zur Spitze der Weinszene und stellt feine und ausdrucksstarke Rieslinge vor, die die Wein-Genießerszene begeistert.

Mit ihrem Kunstlabel „Heimatliebe“ zeigt die Jeveranerin Sylke Sdunzig Illustrationen mit friesisch-maritimem Bezug und beweist damit: Das Leben ist zu kurz für langweilige Wände.

Die repräsentative „Rosenpartie“ gehört zum Blickfang von Schloss Gödens. Die edlen Blumen stellt das Rosencenter Westmünsterland in Rosendahl-Osterwiek aus. Mindestens 500 000 Euro kostet eine Rosenneuzüchtung erklärt Michael Dahlke. Beim Standrundgang gerät er ins Schwärmen, als er die Neuzüchtung Persica Hybrid vorstellt. Sie verbindet den Reiz einer Wildrose aus den Steppen Zentralasiens mit den Vorzügen moderner Züchtungen als winterharte fröhliche Farbkombination.

Viel Zeit ist nötig, um das Angebot aus den Bereichen Haus und Garten, Mode, Lebensart, Kunsthandwerk, Floristik und Kulinarik zu sehen. „Qualität hat ihren Preis“, erklärt dazu ein Verkäufer.