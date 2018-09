Gödens Es ist eines der bekanntesten Stücke Shakespeares: das Drama um den Aufstieg des erfolgreichen Feldherrn Macbeth zum schottischen König und sein Niedergang als Folge seiner Verbrechen.

Mit einer furiosen Aufführung begeisterten die Schauspieler der American Drama Group wieder einmal auf dem Hof vor Schloss Gödens ihre langjährige Fangemeinde, natürlich auf Englisch, der Originalsprache des großen Dramatikers.

Nachdem ihm drei Hexen nach einem erfolgreichen Feldzug prophezeien, er werde König werden, ist Feldherr Macbeth zunächst zögerlich und will nichts aktiv dafür tun. Erst Lady Macbeth, die von der Prophezeiung erfährt, stachelt seinen Ehrgeiz an und drängt ihn, König Duncan zu ermorden. Immer noch zögerlich lässt er sich auf diesen Plan ein, der dann auch ohne große Probleme gelingt.

Als er dann König ist, beginnt das eigentliche Drama. Macbeth, der anfangs Zögerliche, wandelt sich zum skrupellosen Despoten. So lässt er seinen Gefährten und Mitwisser Banquo hinterhältig ermorden. Doch die Geister verfolgen ihn. Der tote Banquo erscheint ihm im Traum und auch am Tage.

Auch seine Frau, die ihn anfangs stark angestachelt hatte, wird mehr und mehr von Schuldgefühlen beherrscht, gleitet in den Wahnsinn ab und bringt sich schließlich um. Auch Macbeth wird von einer englischen Armee besiegt und kommt zu Tode. „Blood will have blood“ war eine seiner früheren Vorahnungen. Und Blut fließt reichlich.

Ein spannender Blick in das Innenleben eines Despoten, das auch durchaus Anlass bietet, über despotische Herrscher der heutigen Zeit nachzudenken. Da ist das 400 Jahre alte Stück durchaus aktuell. Doch auch als Theaterereignis hat die sechsköpfige Truppe den Besuchern einen großartigen Abend beschert.