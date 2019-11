Landpartie

Geöffnet ist die Landpartie Weihnachten auf Schloss Gödens am Mittwoch, 27. November, von 19 bis 23 Uhr, am Donnerstag und Samstag von 11 bis 20 Uhr, am Freitag von 11 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Tickets gibt es online ab

12,50 Euro sowie an der Tageskasse; Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt.