Gödens /Wiesmoor Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach waren schon da, Hannelore Hoger, Katja Riemann und Katharina Thalbach ebenfalls, unvergessen auch die Auftritte von Ulrich Tukur, Reinhold Messner und Ben Becker: Das Literaturfestival „Nach oben offen“, das die Buchhändlerin Susanne Köster-Schoon vor zehn Jahren erstmals in Wiesmoor veranstaltet hat und das dort dank hochkarätiger Besetzung aus der TV- und Theaterlandschaft Publikum aus dem ganzen Nordwesten anzog, zieht um nach Gödens. Am 18. Juli wird das Literaturfestival mit Show und Schauspiel erstmals im Park von Schloss Gödens stattfinden, sagte Köster-Schoon.

Welche Stars diesmal dabei sein werden, verriet die Veranstalterin noch nicht. „Es werden aber auch diesmal wieder Akteure sein, die einem großen Publikum aus Theater, Film und Medien bekannt sind“, verspricht Köster-Schoon. „Wir bleiben so hochkarätig, wie man es kennt.“ Schon in Kürze könne sie Namen nennen, dann beginnt auch der Kartenvorverkauf – unter anderem auch online über die Internetseite von Schloss Gödens Entertainment.

Susanne Köster-Schoon ist in Gödens keine Unbekannte. Seit vielen Jahren ist sie als Ausstellerin bei der Landpartie mit von der Partie und steuerte dort bereits immer wieder Literaturprogramm bei. „Das Festival findet auch in Gödens in der bekannten Mischung aus Show, Theater, Literaturlesung und Musik statt“, so Köster-Schoon. Die Gäste können drei voneinander unabhängige Bühnenprogramme genießen. In den Bühnenpausen sorgen Livemusik, gastronomische Angebote und einige Überraschungen für Unterhaltung.

Der Ortswechsel habe mehrere Gründe. So könne und wolle sie das finanzielle Risiko einer solchen Veranstaltung nicht länger allein tragen, sagte Köster-Schoon. Mit Schloss Gödens Entertainment arbeite sie seit Jahren erfolgreich zusammen. Mit der Veranstaltung bringen beide Seiten ihre Stärken zusammen.