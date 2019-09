Stehender Applaus für das Gospelprojekt Jever, Band, Streicher und Solisten: Unter Gesamtleitung von Stefan Schauer haben die rund 60 Sängerinnen und Sänger sowie Musiker in der Stadtkirche Jever das Gospelmusical „Messiah“ von Tore W. Aas aufgeführt. Das Gospelprojekt ist der erste Chor, der das erst 2017 uraufgeführte Musical in Deutschland gespielt hat. Die Zuschauer in der knapp dreiviertel vollen Kirche waren am Ende der zweistündigen Aufführung begeistert. Das Musical erzählt Stationen aus Jesu Leben von seiner Geburt bis zur Himmelfahrt. Der Komponist, Leiter des Gospelchors Oslo, hat verschiedene Musikstile zu einem Gesamtwerk zusammengefasst, das sicher landauf landab noch öfter von Schul- und Gospelchören zu hören sein wird. Erstmals hatte Schauer Mädchen und Jungen vom Jugendmusiktheater Schleswig-Holstein engagiert, die die verschiedenen Szenen nicht nur gesanglich begleiteten, sondern auch schauspielerisch darstellten. Den Jesus-Part übernahm Bjørgulv Vinje Borgundvaag (links), ein Sänger aus Norwegen, den Schauer aus dem Studium kennt.

