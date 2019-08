Grafschaft In Grafschaft gibt es nicht nur einen Dahlienweg, sondern auch ein üppiges Dahlienfeld. Und wenn die Pflanzen im Spätsommer in voller Blüte stehen, dann ist das Brunnenfest in Grafschaft nicht mehr fern. Denn die Pflanzen auf dem Feld von Familie Alexander sind farbenfroher Blütenschmuck für Girlanden und die Korsowagen der Brunnengemeinschaft, die am Festsonntag wieder durch den Ort ziehen werden.

In 14 Tagen ist es soweit: Vom 6. bis zum 8. September feiert Grafschaft das 59. Brunnenfest. Der künftige Brunnenmeister und somit Nachfolger von Ulrich Klasen heißt Frank Grau und ist bereits vor zwei Monaten gewählt worden. Frank Grau lebt mit seiner Frau, zwei Töchtern und drei Hunden seit Anfang des Jahres in Grafschaft und tritt sein Amt am Samstagabend auf der Brunnenfete im Festzelt an. Dann stellt er den Grafschaftern auch die künftige Brunnenkönigin vor, die bisher nur er allein kennt.

Bevor es jedoch mit dem Brunnenfest losgehen kann, stehen zunächst noch einige Termine an: So wird noch der Grafschafter Brunnen gereinigt und der Ort wird mit Wimpeln und Lichterketten geschmückt. Schon im Frühjahr wurden die Dahlienknollen gepflanzt, um mit tausenden Blüten bald die Motivwagen zu schmücken.

Am Freitagabend, 6. September, beginnt mit der offiziellen Eröffnung das 59. Brunnenfest im Festzelt an der Dettmar-Coldewey-Straße. Damit das Brunnenpaar nicht allein dastehen muss, werden ein Kinderbrunnenmeister und eine Kinderkönigin gewählt. Mitmachen dürfen Kinder ab fünf Jahre. Es folgt der Laternenumzug mit den Korsowagen und dem Kinderbrunnenmeisterpaar und anschließendem Tanz- und Klönabend im Festzelt.

Mit großem Flohmarkt, Seniorennachmittag, Präsentationen der Feuerwehr Sillenstede und Brunnenfete geht es am Samstag weiter – dann folgt gegen 21 Uhr die Amtsübergabe des Brunnenmeisterpaares. Höhepunkt am Fest-Sonntag ist der große Festumzug durch den Ort. Vorab stehen am Sonntagmorgen ab 10 Uhr der plattdeutsche Gottesdienst mit Frerich Eilts und der Frühschoppen mit Überraschungsgast auf dem Programm.

Und natürlich die Ernte der Dahlienblüten: Der Verein taucht dazu Anfang September ins Blütenmeer. . .