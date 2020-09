Goldene Hochzeit: Im Familienzentrum Herten wird vorerst klein gefeiert

Grappermöns „Wir fühlen uns in Grappermöns wohl und waren gut beraten, 2004 aus dem Pfarrhaus in Eggelingen ins Jeverland zu ziehen“: die Eheleute Barbara und Pastor i. R. Dieter Herten feiern an diesem Freitag in ihrem „Familienzentrum Herten“ Goldene Hochzeit. Gratulation an ein Paar, das gern hilft, wenn es in seiner Möglichkeit steht, und den Gemeinschaftsgeist pflegt.

Ihr Eheversprechen wollten sie in einem Festgottesdienst am 19. September in der Eggelinger Kirche erneuern. Doch Corona verhindert das. So bleibt es bei einer Familienfeier mit den vier Kindern und elf Enkelkindern. Die Feier mit den Nachbarn und Freunden ist für 2021 geplant – „ un dat word düchtig fiert“, sagt Dieter Herten.

Kennengelernt haben sich die beiden in Celle, wo Dieter Herten in Hermannsburg Theologie studierte. Der Semesterball in der Akademie führte die beiden zueinander. Nach der Hochzeit am 18. September 1970 in Celle zogen beide in die erste Pfarrstelle nach Schüttorf. Ehefrau Barbara verzichtete aufs Studium zu Gunsten der Mitarbeit in der Kirchengemeinde und belebte die Kirchengemeinden Schüttorf und Wittmund/Eggelingen mit einem offenen Pfarrhaus. In Eggelingen war Dieter Herten von 1976 bis zur Pensionierung 2003, Pastor. Seine Frau stand an seiner Seite, war viele Jahre Organistin und hat die Kinder- und Jugendsingkreise gegründet und geleitet.

Dass Lesen und Reisen bilden – das wissen beide gut, wobei ihnen das Erzgebirge besonders gefällt. Als etwas Besonders empfindet das Ehepaar Herten den 50. Hochzeitstag, denn „viele dürfen oder können den gar nicht erleben“, meinen sie. „Wir sind über Höhen und durch Täler gemeinsam gegangen und hatten stets das gemeinsame Ziel vor Augen – mit der Kraft und der Zuversicht aus dem Eheversprechen und Gottes Hilfe.“

In Dieter Hertens Vertretungs-Gottesdiensten als Pensionär spiegelt sich seine Lebenserfahrung aus der Zeit als Zimmermann wider und seine plattdeutschen Gottesdienste sind ein sprachliches Erlebnis. Hertens fühlen sich auch noch im Ruhestand gesellschaftspolitisch und kirchlich berufen und bestätigen das im Kirchen- und Posaunenchor und natürlich als Aktivisten im Gemeindeleben. Quirlig, das sind die Hertens und anders können sich Freunde und Bekannte sie nicht vorstellen.

