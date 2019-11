Grappermöns Auf dem Gelände der Erinnerungsstätte Stiftung Jeverländisches Mahnmal beim Upschloot in Grappermöns, die sich gegen Krieg und Gewalt richtet, trafen sich am Ewigkeitssonntagnachmittag Christen zum Gedenkgottesdienst. Das überdimensionale Kreuz wurde 1948 als ein Zeichen christlicher Hoffnung auf den Frieden und zur Erinnerung an die Kriegstoten errichtet. Das Mahnmal am Upschloot war die erste Gedenkstätte im Jeverland für die Opfer des Zweiten Weltkriegs und entstand auf private Initiative – die damaligen Gemeinden des Jeverlands schlossen sich an.

Pastor Markus Rückert, ein Münchener der nach Minsen gezogen ist, hielt als Ruheständler unter dem im Sommer erneuerten Kreuz den Gottesdienst. Er stellte die Wichtigkeit des Erhalts der Stätten und Orte, wie sie das Kreuz am Upschloot verkörpert, heraus und dankte den Alterskameraden der Feuerwehr Cleverns für die Pflege der Anlage. Den musikalischen Teil übernahm der Posaunenchor Cleverns mit Bläsern aus Schortens und Jever, dirigiert von Hermann Janßen.

Pastor i. R. Rückert predigte das Gleichnis von den zehn Jungfrauen aus Math. 25/13. Darin manifestierte er den Glauben für den Menschen als eine Bastion der Zuversicht und dazu gehört auch die Botschaft von dem Wiederkommen unseres Herrn. Gleichwohl stellte er in der Auslegung des Gleichnisses die frohe Botschaft eines gütigen Gottes heraus und mahnte an, uns die wichtige Botschaft des Gleichnisses zu Herzen zu nehmen. Dazu gehöre es, „standhaft und wachsam zu bleiben, damit wir die großartige Zukunft, die Jehova für uns bereithält, erleben können.“