Grenzübergreifender Austausch

Der Jeverländische Altertums- und Heimatverein will seine Kontakte auf mögliche gemeinsame Projekte mit dem niederländischen Verein in Leek bei Groningen ausweiten. Deshalb haben Detlef Pohl und Volker Landig den Niederländern jetzt einen Besuch abgestattet. In Leek vor Schloss Nienoord trafen sich (von links) Geert Pruiksma, Detlef Pohl, Siebrand Homann, Volker Landig, Redmer Alma und Otto Dallinga nun zu Gesprächen. Gemeinsame Vorhaben sollen grenzübergreifende kulturelle Parallelen aufzeigen, aber auch regionale Besonderheiten, so Landig. Leek ist mit etwa 10 000 Einwohnern bekannt für die Burg Nienoord und eines der größten Kutschenmuseen Europas. Der Historische Kring Gemeente Leek entspreche in seinen Zielen dem Jeverländischen Verein. „Damit ergeben sich Anknüpfungspunkte und ein gemeinsamer Nenner für eine überregionale Zusammenarbeit“, sagt Landig. Gemeinsame Projekte könnten die Geschichte der jüdischen Bevölkerung hier wie dort, aber auch regionalsprachliche und genealogische Aspekte der Vergangenheit und Gegenwart sein. BILD: