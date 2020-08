„Grünes Licht“ im Endspurt

Die Veranstaltungsreihe „Grünes Licht für Jever 2.0“ geht in den Endspurt: Am Altstadtfest-Wochenende 7. bis 9. August bietet Organisatorin Maike Theesfeld vom Stadtmarketing nochmals ein tolles Programm. Für alle Konzerte und die Lesung gibt es noch Karten für 10 Euro in der Tourist-Info im Graftenhaus und an der Konzertkasse. Freitagabend kommen Krimifans auf ihre Kosten: Ab 20 Uhr steht Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf mit seinem neuen Buch „Rupert Undercover“ und Musik von Bettina Göschl auf der Bühne des Veranstaltungsgeländes hinter Famila. Samstag ab 21 Uhr lässt die Party-Band Sixpack aus Emden Altstadtfest-Atmo aufkommen. Heart of Gold sind zweimal zu hören: Samstag ab 15 Uhr und Sonntag ab 17 Uhr. Und für Jazzfans spielt Sonntag ab 11 Uhr die Garden City Company aus Aurich auf. Aufs Konzertgelände passen mit ausreichend Abstand 250 Zuschauer. Beim Kommen und Gehen besteht Maskenpflicht. BILDer: