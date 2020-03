„Hannelt klook“: So lautet die Empfehlung von Jevers legendärer Herrscherin Frl. Maria für die derzeitige Krise. Die jeversche Grafikerin und Illustratorin Gisela Kalow hat die Maria-Statue am Alten Markt mit Mundschutz ausgestattet. Dass Maria Hosen trägt, hatte Gisela Kalow schon 2018 eingeführt – da feierte das Team des „FrauenOrts Maria von Jever“ den Todestag der Regentin unter dem Motto „Maria hat die Hosen an“. „Kreativ zu sein hilft! Lieben Gruß an Jever“, schreibt die Illustratorin aus ihrem heimatlichen Büro in Oberursel. Im Februar hatte sie noch in den Grundschulen Jevers bei den Remmer-Tagen mit den Kindern neue Geschichten um die Schlossratte erfunden. Wann die dabei entstandenen Bilder zu sehen sind, ist zurzeit noch offen. BILD: