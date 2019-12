Hohenkirchen Orgelgeburtstag und eine musikalische Weihnachtsgeschichte: Am 25. Dezember beginnt um 17 Uhr in der St. Sixtus und Sinicius Kirche Hohenkirchen ein besonderes Konzert: Die Joachim-Kayser-Orgel wird 325 Jahre alt – Thorsten Ahlrichs, Kreiskantor im Kirchenkreis Delmenhorst/Oldenburg-Land und Schnitgerorganist an der Kirche in Ganderkesee, hat ein Programm zusammengestellt, das die Weihnachtsgeschichte musikalisch nacherzählt.

Baugeschichte der Hohenkirchener Orgel

• 1694 Neubau durch Joachim Kayser

• 1699 Erweiterung um Brustwerk und Pedal, ebenfalls durch Kayser

• 1783 Reparatur durch Hinrich Just Müller

• 1884 Umbau durch Orgelbauer Schmid III, das Brustwerk wird durch ein Oberwerk ersetzt

• 1898 Umbau durch Schmid III, neue Balganlage, neue Manualkoppel, neue Trompete 8‘ im Manual

• 1934 Restaurierung durch die Firma Alfred Führer Orgelbau

• 1974, 1975 Restaurierung durch die Firma Alfred Führer Orgelbau (Fritz Schild)

• 1980 Restaurierung des Prospektes (Folierung der Prospektpfeifen, Rückgewinnung der originalen Bemalung)

„Es ist ja nicht nur der Orgelgeburtstag, den wir am 25. Dezember feiern, sondern eben auch Weihnachten. Also lag es nahe, beides zu verbinden“, erläutert Ahlrichs. Er hat extra für dieses Konzert eine eigene Fassung der Weihnachtsgeschichte verfasst, die zwischen Stücken von Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Johann Praetorius und Johann Gottfried Walther gelesen wird. „Die Sprache ist bewusst einfach, schlicht und kurz gehalten. So können bei den Zuhörern eigene Bilder entstehen und sie erleben die bekannte Geschichte noch mal anders.“

Neben Stücken bekannter Komponisten der Zeit hat Thorsten Ahlrichs auch Werke ausgesucht, die man auf einer 325 Jahre alten Orgel nicht unbedingt erwarten würde, die aber gut auf ihr klingen und das Konzert beleben. So mischen sich altbekannte Klänge mit neuen Bearbeitungen beliebter Advents- und Weihnachtslieder, außerdem festliches Orgelbrausen und leise Töne zu einem ganz besonderen Weihnachtsabend-Konzert.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.