Hohenkirchen „Warum ist denn so wenig los auf dem Rummelplatz?“ Die alte Neu-Hohenkirchenerin, die am frühen Samstagabend ihren Rollator übers Dorffest schob, erntete leicht irritierte Blicke aus der Cocktail-Bude des Gewerbevereins. Denn für einen frühen Samstagabend – der Freitag war schon sehr spät geworden – war viel los auf dem Festplatz. Und nur eine Stunde später war es dann rappelvoll. . .

Fünf Tage lang haben die Hohenkirchener ausgiebig und ausgelassen gefeiert – und sogar bei tollstem Wetter. Kein einziger Regentropfen fiel diesmal vom Himmel. Das stellten sogar die Atomic Playboys überrascht fest, die zum siebten Mal zu Gast waren und am Freitagabend bis in die Puppen die Dorffest-Party befeuerten.

Für das Orga-Team um Alex Hirschfeld – Dieter Herren, Heiko Manning, Manuel Emken, Thorsten Kohl und Harald Koch – sowie Schausteller-Chef Theo von Halle hat sich der Einsatz jedenfalls gelohnt. Schausteller von Halle sorgt zuverlässig dafür, dass es einen ordentlichen Rummelplatz gibt mit großem Autoscooter, Jumper und Kinderkarussell.

Doch was wäre das Dorffest ohne Vereine, ohne die Betriebe, die Feuerwehr, die Jugendpflege – ihr Einsatz macht Hohenkirchens große Sause erst zu dem, was es ist: Zu einem tollen Fest für Junge und Alte, für Behinderte und Nicht-Behinderte und für alle Wangerländer.

Zwar unausgeschlafen aber glücklich zeigte sich Chef-Organisator Alex Hirschfeld am Ende: „Eigentlich sollte das mein letzten Mal sein. . .“ Diesen Satz sagt er seit Jahren. Doch ans Aufhören lässt ihn keiner denken – so hat sich noch am Donnerstagabend beim Umtrunk zur Dorffest-Eröffnung eine Gruppe gegründet, die bei den kommenden Dorffesten den Technik-Support übernehmen wollen. Hoffentlich erinnern sie sich am letzten Juni-Wochenende 2020 auch noch daran. . .