Die 5. Wangerländer Gartenmesse

findet am Wochenende 18./19. April auf dem Gelände des Hotels „Dorf Wangerland“ in Hohenkirchen statt. Die Planungen und Ausschreibungen haben begonnen: Aussteller können sich ab sofort und bis zum 3. April anmelden. Auch alle anderen, die etwas im Bereich Garten oder Freizeit anzubieten haben wie Hobbykünstler oder „Pflanzenflohmarktler“, können sich bei Marion Hinz unter Tel. 0151/28 49 77 44 oder E-Mail an m.hinz@wangerland. org melden.