Anmeldungen

Noch sind Anmeldungen von Ausstellern möglich: Noch bis zum 31. Januar können sich Betriebe und Interessierte, die etwas im Bereich Garten oder Freizeit anzubieten haben wie Gartenbaubetriebe, Hobbykünstler oder „Pflanzenflohmarktler“ über das Formular „Einladung Gartenmesse“ im Internet anmelden:

Nachwuchs- und Straßenkünstler, die bei der 3. Wangerländer Garten- und Freizeitmesse am 28. und 29. April auftreten möchten, melden sich schnellstmöglich bei Marion Hinz, Tel. 04463/ 80 97 92 32 oder per E-Mail an m.hinz@dorf-wangerland.de

www.erdeundflut.de/ 2017/11/17/1434