Hohenkirchen Als am vergangenen Wochenende die Nachricht kam, konnte Stefan Jürgens es kaum fassen: Seine Version des Plattencovers von Pink Floyds „Wish you were here“ wird demnächst auf der offiziellen Floyd-Website zu sehen sein. Der Hohenkirchener hatte es 2015 auf 1,48 mal 1,58 Metern aus Briefmarken nachgestaltet. Auf sein Erstlingswerk sind mittlerweile zahlreiche Briefmarkenbilder gefolgt – auch an einer Ausstellung hat sich Stefan Jürgens nun schon beteiligt und Kontakte zu anderen Künstlern geknüpft.

Seine Bilder haben sich weiterentwickelt. „Ich bekomme Tiefe und Perspektive nun viel besser hin“, sagt er und zeigt auf seine beiden neuen Werke „Bewegungssprache der Welt“ und „Parasit“. Auch diese beiden Bilder sind in seinem Geschäft „Elektro Service Wangerland“ an der Jeverschen Straße in Hohenkirchen zu bewundern.

Die Technik seiner Bilder ist die gleiche wie beim Pink Floyd-Motiv: Stefan Jürgens hat Briefmarke an Briefmarke geklebt – und zwar alle waagrecht. Keine einzige Briefmarke ist schief geklebt. Und auch sein Ansatz ist geblieben: „Meine Bilder sind Ausdruck von Themen, die mich beschäftigen – ich denke lange darüber nach. Und plötzlich habe ich ein Motiv im Kopf“, sagt er. „Parasit“ etwa zeigt eine Königskrabbe am Meeresboden. Thema des Bilds ist die Verschmutzung der Meere.

Der Briefmarkenkünstler freut sich, wenn Betrachter ihm erzählen, was sie in seinen Bildern sehen. Wenn das Motiv etwas in ihnen auslöst. „Ich will ja eine Geschichte erzählen“, sagt er. Das Lebenskarussell in „Bewegungssprache der Welt“ ist so ein Motiv, das Betrachter anregt, sich Gedanken zu machen, hat er festgestellt. „Sehr spannend.“

Nur von seinen Werken trennen mag er sich nicht – deshalb hat er Drucke anfertigen lassen. Und die gibt es auch zu kaufen.