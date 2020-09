Jürgen Walter ins Amt eingeführt

Hohenkirchen Der Umzug von Oldenburg ins Pfarrhaus in Hohenkirchen ist vollzogen: Pastor Jürgen Walter hat am 1. August die Pfarrstelle in Hohenkirchen angetreten. Am Sonntag wurde der 62-Jährige von Kreispfarrer Christian Scheuer offiziell ins Amt eingeführt. Hohenkirchen hatte seit 2019, als Pastorin Gabriele Streicher in Ruhestand gegangen war, keinen Pfarrer mehr. Walter bleibt nun die restlichen drei Jahre bis zu seinem Ruhestand als Pastor in Hohenkirchen.

Was auf lange Sicht mit dem Hohenkirchener Pfarrhaus geschieht, gehört mit zum Konzentrationsprozess, dem sich alle Wangerländer Kirchengemeinden stellen müssen.

Mit einer halben Stelle wird Jürgen Walter auch die Neustrukturierung der neun evangelischen Kirchengemeinden begleiten: In einigen Jahren werden statt der bisher fünf Pfarrer auf 4,5 Stellen nur noch zwei Pfarrer die knapp 6000 Kirchenmitglieder betreuen.

Walter rief nach seiner Einführung durch Scheuer und Pastorin Hanja Harke, die die Gemeinde mitbetreut hatte, alle Gemeindemitglieder dazu auf, auf der „großen Baustelle des Herrn“ mitzuarbeiten. Die Neustrukturierung der Wangerländer Kirchengemeinden sei eine große Chance. Alma Garmers und Klaus Anneken vom Gemeindekirchenrat appellierten an alle, gemeinsam ein Kirchen-Netzwerk aufzubauen.