Hooksiel Seit genau 45 Jahren brennt in jedem Jahr das Osterfeuer in Hooksiel. Das ist Tradition. „Und wenn’s brennt, dann trinken wir ’ne Flasche Bier – das ist auch Tradition“, sagt Bert Albrecht und lacht. Gemeinsam mit Henning Lange setzt er sich dafür ein, dass das Osterfeuer in Hooksiel jährlich zelebriert wird. Denn selbstverständlich ist das nicht.

1973 fing alles an. „Ein Jahr zuvor ist die Jugendfeuerwehr gegründet worden. Die hat damals immer das Feuer angezündet. Ich war auch dabei“, sagt Albrecht. Genau wie sein Vater, Hans Albrecht. „Der hat das Osterfeuer überhaupt ins Leben gerufen.“

Noch genau erinnert sich Albrecht an die damaligen Karsamstage – gern denkt er daran zurück. „Die Jugendfeuerwehr ist dann mit Fackeln und Musik zum Platz marschiert und hat das Feuer angezündet.“ Das hat ihm immer sehr gefallen.

Und deshalb hat sich Albrecht schließlich auch dafür eingesetzt, dass das Osterfeuer weiterhin jährlich angezündet wird. Denn: „Die Feuerwehr schafft das nicht mehr“, erklärt er. „Und so haben Henning Lange und ich die Organisation übernommen.“

Zum dritten Mal wird das Feuer nun – als offizielle Veranstaltung – von Landwirt Henning Lange hinter seinem Hof angezündet. „Übrigens auch noch ganz traditionell mit Streichholz und Papier“, meint Albrecht. „Auch das ist sehenswert.“ Start hierfür ist etwa 19 Uhr, aber schon ab 17 Uhr sind alle eingeladen. Dann gibt es schon kühle und warme Getränke sowie Leckereien. Und auch wenn das Wetter eher kühl bleiben soll, keine Angst: nicht nur das Osterfeuer sondern auch DJ Olli Z. heizt den Gästen ordentlich ein.

Henning Lange und Bert Albecht freuen sich jedenfalls schon lange auf den Abend – und natürlich auch auf weitere Abende am Osterfeuer. Denn eines ist schon jetzt sicher: sie wollen alles dafür tun, dass diese Tradition aufrecht erhalten bleibt – mindestens die nächsten 45 Jahre.

Der Hof ist am besten erreichbar über die Umgehungsstraße Hooksiel (Landesstraße 810). An der dortigen Ampel biegen Besucher nach links in die Pakenser Straße ab, auf der rechten Seite befindet sich dann der Hof – und das Osterfeuer.

Hier brennen am Karsamstag die Osterfeuer Jever  19 Uhr, Sandelermöns, Vereenshus  19 Uhr, Cleverns, Kleiweg Sande • 19 Uhr, Sander See  19 Uhr, Batteriegelände Cäciliengroden  18.30 Uhr, Sportplatz Neustadtgödens • 18 Uhr, Altendeichsweg 32, Sanderahm Schortens  18 Uhr, Dykhauser Straße  18.30, Accum, Memmhauser Straße  18 Uhr, Kleingartenverein „Birkengrund“ in Middelsfähr Wangerland  ab 19 Uhr, Hohenkirchen Helmstede  19 Uhr, MTV Hohenkirchen  ab 17 Uhr, Hof Warfen, Hooksiel  ab 19 Uhr, Strand, Horumersiel  18.30 Uhr, Hof Woltmann, Minsen  19 Uhr, Sportplatz Waddewardenweitere Osterfeuer in allen Dörfern Wangerooge • 20 Uhr, Sportplatz