Gruseleum: Grusel-Krimödie: Premiere folgt

Hooksiel Für viele ist die derzeitige Situation schon zum Gruseln, auch für Gruseleum-Inhaberin Martina Minkner und Autorin Martina Brünjes. Beide trafen sich jetzt im schaurigen Erlebnishaus in Hooksiel, um sich für die kommende Halloween-Zeit im Herbst vorzubereiten: Sie arbeiten an einem auf das Gruseleum zugeschnittenen Gruseltheaterstück, ein „Grusel-Krimödien-Dinner“, wie beide sagen.

Darin steckt natürlich der für Minkners Haus bekannte Grusel, aber auch ein packender Krimi – und für den Spaß die Komödie, denn schließlich soll es auch Spaß machen. Die Gäste dürfen mitmachen. Ziel ist ein interaktives Schauspiel mit der Atmosphäre des Gruseleums, das sich von typischen Krimidinnern absetzen soll, sagen die beiden kreativen Köpfe.

Martina Brünjes betreibt zusammen mit ihrem Mann Timo Brünjes die Geschichtenschmiede Bürstel. Sie lernte Martina „Hexe Esmeralda“ Minkner während der Ausbildung zur Spiel- und Theaterpädagogin kennen. Minkner fehlt die Theaterspielerei: „Meine Tätigkeit als Regisseurin bei ,Die Friesenspieler’ in Sillenstede habe ich vor drei Jahren ad acta gelegt und bin froh, dass ich nun wieder ein etwas anderes Theater spielen kann.“

So ganz ohne Schauspiel ist Minkner als „Hexe Esmeralda“ im Gruseleum schließlich nicht. Stets versetzt sie zusammen mit ihren Schauspielkollegen große und kleine Gäste in Angst und Schrecken.

Nun planen Brünjes und Minkner ein neues Gruselkonzept mit Dinner, das voraussichtlich um Halloween herum starten wird und bestenfalls zwei oder drei Jahre laufen soll. „Es wird ein Zimmertheater an der Dinnertafel, aber wir beziehen den Gruselbereich mit ein“, erklärt Minkner und Brünjes ergänzt: „Es wird ein wohliges Gruseln mit komödiantischen Elementen, das wir saisonal variieren können, damit es das ganze Jahr über spielbar bleibt. Schließlich müssen wir am Ball und interessant bleiben. Für das Gruseleum und die Geschichtenschmiede Bürstel entsteht so eine gute Kooperation.“

Minkner ist auch froh, „zwei renommierte Autoren“ für ihre Gruselstätte engagiert zu haben und beide entwickelten bereits ein weiteres Konzept – wie das aussieht, verraten sie noch nicht. Dass es aber auch schaurig wird, davon sind beide überzeugt.