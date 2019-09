Hooksiel Der Herbst im Künstlerhaus Hooksiel bringt viel frischen bunten Farbwind: So lautet der Titel der Ausstellung von Maike Remane aus Meinersen, die am Sonntag, 29. September, um 11.15 Uhr eröffnet wird.

Maike Remane wählt Acrylfarbe für ihren spontanen und direkten Farbauftrag, der die kraftvolle Intensität ihrer Bilder unterstützt. Der Betrachter taucht ein in ein rauschendes Meer an Farben, verzaubert von der intensiven Atmosphäre der Werke. In diesem Farbrausch folgt er einem meditativen Weg.

Die gebürtige Hannoveranerin absolvierte ein Malstudium an der Kunstschule Meridian und ein Gaststudium an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Sie sammelte Erfahrungen im In- und Ausland und kommt direkt von einer großen Ausstellung in Italien ins Wangerland.

„Remanes Arbeiten bewegen sich zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit, verdichten Eindrücke der Wirklichkeit in Form und Farbe, in Vorder- und Hintergrund, in Komplementär- und Helldunkelkontraste. In ihren Bildern spürt man förmlich, wie einem der Wind ins Gesicht bläst“, sagt Künstlerhaus-Leiterin Renate Janßen-Niemann.

Nach der Begrüßung durch Gitta Heitmann-Schmacker, Allgemeine Vertreterin des Wangerländer Bürgermeisters, führt am Sonntag um 11.15 Uhr die Oldenburger Kulturwissenschaftlerin Mareike Urmels in die Ausstellung ein.

Geöffnet ist das Künstlerhaus Hooksiel dann dienstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr, ab 2. November nur noch samstags und sonntags. Zu sehen ist „ Farbwind“ bis zum 5. Januar 2020.

Mehr Infos unter www.kuenstlerhaus-hooksiel.de