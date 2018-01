Akkela Dienstbier zeigt „Endloses Meer – nur auf dir bin ich fei“. Akkela Dienstbier zeigt „Endloses Meer – nur auf dir bin ich fei“.

Das Jahresprogramm des Künstlerhauses

18. März bis 22 April • Arne Schulz, „Veränderung“, Fotografie.

29. April bis 3. Juni • Ursula Kray, „Landschaften“, Malerei.

10. Juni bis 15. Juli • R.F. Myller, „von hier aus“, Malerei, Aquarelle, Holzschnitte.

21. Juli bis 26. August • Stipendiatin Akkela Dienstbier, „Endloses Meer – nur auf dir bin ich frei“, Foto, Mixed Media, Gestaltung mit Naturmaterialien.

2. September bis 14. Oktober • Stipendiat Hinrich JW Schüler, „Nähe und Unendlichkeit“, Malerei

21. Oktober bis 6. Januar • Helene Fisher und Heidemarie Mönkemeyer, „Kunstwege – Seite an Seite“, Textilkunst.

Auch in diesem Jahr beginnt in den Sommerferien wieder das „Kunstkarussell“ für Kinder. Beginn ist immer Dienstag und Mittwoch, 10. und 11. Juli, 17. und 18. Juli, um 10 Uhr – dann werden Tonköpfe gestaltet. Am 24. und 25. Juli wird jeweils ab 10 Uhr eine Bank für das Künstlerhaus gestaltet. Stipendiatin Akkela Dienstbier lädt am 31. Juli und 1. August ab 10 Uhr zu „Fischer und Mee(h)r“ ein, dann werden eigene Seebilder und Meerestiere gestaltet.

Für Erwachsene finden ebenfalls Workshops statt: • Acrylmalerei, „Von Abstraktion und Experiment zum Bild“, 22. und 23. September; „Landschaftsmalerei“ am 29. und 30. September. Anmeldung: alelier@hinrich-schueler.com • Druckwerkstatt, mit Friedo Jüngling, jeden ersten Samstag im Monat ab 3. März, 11 bis 14 Uhr, Anmeldung: Tel. 04425/99 02 64. • Aktzeichnen in Kooperation mit der Kunstschule Kiebitz mit Andreas Reiberg, jeden 3. Samstag im Monat, 10 Uhr im Gästehaus Hooksiel, Anmeldung: Tel. 04426/92 99 11. • Porträtzeichnen, jeden dritten Donnerstag im Monat ab 19.30 Uhr mit Andreas Reiberg, Anmeldung: Tel. 04426/92 99 11.

Mehr Infos und Anmeldungen direkt im Künstlerhaus, Tel. 04425/81 408.