Hooksiel In den zurückliegenden fünf Wochen konnte sich Hooksiels zweiter Stipendiat dieses Jahres über mangelndes Interesse an seiner Arbeitsweise und fertiggestellten Bildern nicht beklagen. Und für alle, die sich im Künstlerhaus Hooksiel noch einmal umsehen wollen, ist dafür diese Woche noch Zeit.

Die Bilder von Hinrich J W Schüler im Künstlerhaus Hooksiel, sind ab Dienstag täglich von 14 Uhr bis 18 Uhr noch bis Sonntag, 14. Oktober zu sehen.

Anstelle einer Finissage am letzten Tag einer Ausstellung lud deshalb die Leiterin des Künstlerhauses Renate Janssen-Niemann am Samstag zum Werkstattgespräch ein, zu dem sie Gerhard Keddeleinis als 1000. Besucher begrüßen konnte.

Küste und Meer

Wie wirkten nach Jahren der Abwesenheit Küste, Meer und Hinterland auf den gebürtigen Wittmunder Hinrich J W Schüler – und was haben diese jetzt mit dem Künstler gemacht? Die Verwandlung der Landschaft in intensive strahlende Grüntöne nach dem lang erwarteten Regen hätten ihn in seinen Bann gezogen; so sei sein erstes Bild entstanden.

Genau so hielt er Wasser, Wassersaum und Wellenauflauf, abstrahiert auf das Wesentliche der Bewegung – Gegenbewegung, großformatig fest. Schüler: „Es ist das Meisterwerk dieses Aufenthaltes“.

Ansichten ohne ins Gegenständliche zu geraten, die das Erlebte des Künstlers als atmosphärische Erfahrung wiedergeben und doch dem Betrachter eigene, je nach persönlichem Befinden, wechselnde Betrachtungserlebnisse einräumen. „Jo, genau so seht dat hier ut“ habe ihm zu seiner großen Freude ein Besucher bestätigt.

Abstrakte Malerei

Für ihn, so Hinrich J W Schüler, sei abstrakte Landschaftsmalerei ein Gegenentwurf zu gesellschaftlichen und politischen Störungen in Ballungsräumen.

Er sei fleißig gewesen, sagte Schüler. Fünf großformatige und 20 kleinere Bilder seien entstanden. Die Ruhe ohne viel organisatorischen Papierkram habe ihm schon am Vormittag Gelegenheit zum Malen gegeben. Auf diese Weise habe er manchmal an sechs verschiedenen Bildern gleichzeitig gearbeitet; ihnen mit Spachteln in teilweise 100 hauchdünnen Farbaufträgen eine beredte Tiefenwirkung gegeben.

Auch zwei Seminare mit jeweils vier Schülern habe er veranstalten können. Der Sommerpavillon im Garten des Künstlerhauses habe dazu eingeladen.

Dass in heutiger allein von Kosten/Nutzen getragener Zeit die Gemeinde Wangerland mit Unterstützung der Oldenburgischen Landschaft überhaupt noch Stipendiaten für jeweils sechs Wochen ihr Künstlerhaus zur Verfügung stellten, erachtete der in Düsseldorf lebende und arbeitende Künstler als bemerkenswert.