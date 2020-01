Hooksiel /Tettens Kleine Künstler im Künstlerhaus: Die Mädchen und Jungen der Tetta von Oldersum-Grundschule Tettens sind in der Projektwoche der Grundschule künstlerisch produktiv geworden – was dabei entstanden ist, stellen sie nun in der Winter-Ausstellung des Künstlerhauses Hooksiel am Freitag und Samstag, 25. und 25. Januar, aus.

Unter dem Motto „Kleine Künstler erobern das Künstlerhaus“ ist dann bunte Vielfalt querbeet durch die Kunstgeschichte und -Stile zu bewundern: Die Lehrerinnen der Grundschule hatten sich zur Projektwoche verschiedene Künstler ausgesucht, zu denen die Kinder dann arbeiten durften. Bunt, lebendig und fröhlich sind die Kunstwerke der Mädchen und Jungen aus allen Jahrgängen geworden.

Nun freuen sie sich schon sehr auf ihre Ausstellungseröffnung: Die Vernissage, zu der sich sogar der Bürgermeister angekündigt hat, beginnt am Freitag, 24. Januar, um 15 Uhr. Zu sehen sind die „kleinen Künstler“ am 24. Januar von 15 bis 18 Uhr und am 25. Januar von 10 bis 17 Uhr.

Regulär mit Kunst „großer“ Künstler geöffnet hat das Künstlerhaus dann wieder ab 1. Februar samstags und sonntags 14 bis 17 Uhr.