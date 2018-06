Hooksiel Landschaft und Natur – beides spielt immer wieder eine zentrale Rolle in seinen Bildern. Am Sonntag, 10. Juni, möchte er diese Werke auch im Künstlerhaus Hooksiel vorstellen.

In der neuen Ausstellung im Künstlerhaus Hooksiel sind bald einen Monat lang Malerei, Aquarelle und Holzschnitte von R.F. Myller zu sehen. Der 1964 in Hannover geborene Künstler studierte Kunstpädagogik und Freie Kunst. Als Dozent an der Academie Emile Zola unterrichtete er im Bereich der Kunsttherapeutenausbildung.

„Von hier aus“ – so hat R.F. Myller seine Ausstellung im Künstlerhaus benannt. In den vielfältigen Arbeiten spielen Landschaft und Natur eine zentrale Rolle. In den vergangenen Jahren wurde aber auch der Mensch in seiner Verbindung mit Landschaft stärker zum Thema in den Gemälden, Holzschnitten und Aquarellen. Ebenso finden das Meer als Landschaft oder auch Menschen am Meer und die Flucht über das Meer einen Platz in seinen Werken.

Im Gespräch mit der Leiterin des Künstlerhauses Renate Janßen-Niemann wird R.F. Myller sich und seine Werke genauer vorstellen und in seine Ausstellung einführen. Die Vernissage beginnt am Sonntag, 10. Juni, um 11.15 Uhr. Die Werke sind dann einen Monat lang im Künstlerhaus zu sehen.