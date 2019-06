Horsten Sie kommen aus Mauritius, Frankreich, Italien, Polen und Deutschland, sprechen verschiedene Sprachen, leben in unterschiedlichen Gedankenwelten und haben doch eines gemeinsam: Sie erschaffen Kunst aus einem wuchtigen Werkstoff.

Die Künstler, die beim 8. Internationalen Horster Bildhauersymposium dabei sind, lassen das Holz sprechen und erschaffen ihre Werke aus ganzen Eichenstämmen. Mal mit einem feinen Hobel, mal mit Hammer und Meißel, mit Motorsäge oder Bunsenbrenner: Mit echtem handwerklichen Geschick und viel Fantasie gehen sie auf dem Dorfplatz in Horsten ans Werk. Jeder kann ihnen täglich von 10 bis 19 Uhr bei der Arbeit über die Schulter schauen.

Organisiert hat das Bildhauersymposium der Horster Holzbildhauer Thorsten Schütt, der hochkarätige Künstler eingeladen hat. Mit Thorsten Schütt arbeiten auf dem Dorfplatz Steve Armance aus Mauritius, Laurent Lanier aus Frankreich, Marco Martalar aus Italien, Lidia Rosinska aus Polen und Reinhard Mader aus Bayern. Die Künstler sind in Gastfamilien untergebracht und verbringen nicht nur die Tage bei der Arbeit miteinander, sondern auch so manchen Abend. Sie alle gehen mit unterschiedlichen Themenideen an die Arbeit und sind seit Freitag dabei, die Eichenstämme, die teilweise von Sturmschäden aus der Gemeinde Zetel stammen, in massive Kunstwerke zu verwandeln.

Thorsten Schütt hat einen Stamm in die Form einer Sanduhr gebracht und ihn in der Mitte stellenweise ausgehöhlt. Damit stellt er den Zustand des Klimawandels dar. „Zum einen möchte ich dem Betrachter die Möglichkeit geben, in den Hohlraum im Stamm gute Gedanken hineinzulegen. Zum anderen zeige ich, was passiert, wenn wir den Klimawandel weiter vorantreiben: Wird das Loch in der Mitte noch größer, bricht alles zusammen.“

Steve Armance hat einen riesigen Baumstamm in einen Krebs – sein Sternzeichen – verwandelt, Laurent Lanier erschafft eine geheimnisvolle Maske aus einem ausgehöhlten Baumriesen und Marco Martalar haucht seinem Eichenstamm neues Leben in Form einer Frau ein. Lidia Rosinska beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit dem Bienensterben, symbolisch für die Zerstörung der Natur, und Reinhard Mader erschafft aus Holz das Ebenbild Jesu Christi.

Was genau die Künstler zu ihren Arbeiten bewegt hat, werden sie bei der Abschlusspräsentation erklären. Die Präsentation findet am Sonntag, 16. Juni, auf dem Dorfplatz statt und beginnt um 17 Uhr.