Horumersiel 30 Jahre Frauenkarneval im Wangerland: Das wird in diesem Jahr natürlich groß gefeiert. Der Frauenclub Wilhelmshaven lädt dazu am Samstag, 22. Februar, in den Kursaal Horumersiel ein. Los geht’s um 14 Uhr, Kartenbestellungen für je 15 Euro sind bei Uschi Figger unter Tel. 04421/20 28 64 möglich.

Vor 30 Jahren hat der Frauenchor Hohenkirchen den ersten Frauenkarneval im damaligen Landhaus begonnen – ihre Tollität Elke Janssen hatte 25 Jahre lang das Zepter in der Hand. Gemütlich war es immer und die Chorfrauen waren froh, wenn genügend Stühle im Saal vorhanden waren.

„Danach ging es zwei Jahre in die Eventhalle in Hohenkirchen – und dann nahm Bernhard Eden den Frauenchor mit offenen Armen auf und so ist der Karneval nach Horumersiel gekommen. Viele tolle Feste wurden dort gefeiert“, blickt Uschi Figger vom Frauenclub Wilhelmshaven zurück: „Vieles hat Elke ausprobiert und der Vorstand ist immer mitmarschiert.“

In den 25 Jahren habe stets gegolten: Kein Mann weit und breit – nur Roswita alias DJ Jens hatte Zutritt. „Für diese Mühe liebe Elke möchte der Frauenclub Wilhelmshaven noch mal herzlichen Dank sagen“, würdigt Uschi Figger die Chef-Organisatorin.

Seit 2007 feiert Uschi Figger mit – und als der Frauenchor ankündigte, dass er den Frauenkarneval nicht mehr organisiert, sagte sie zu, die Organisation zu übernehmen und holte sich Renate May ins Boot. „Nun haben wir das Zepter schon seit fünf Jahren in der Hand und freuen uns darauf, mit den Wangerländer Frauen 30 Jahre Frauenkarneval zu feiern“, so Figger.

Rund 300 Frauen werden erwartet – und wie immer darf man gespannt sein auf die Kostüme. Denn die Wangerländerinnen sind legendär für ihre tollen Ideen und die Umsetzung am liebsten in größeren gruppen. „Es ist super, mit euch zu feiern, denn ihr seid immer gut drauf und bringt den Kursaal zum Beben“, freut sich Uschi Figger schon – und zwar mit einem dreifachen „Schlick Schlick Granat“.