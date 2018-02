Horumersiel Es geht voran mit dem Projekt „Hoher Stuhl“: Knapp 31 000 Euro hat der Verein historische Seenotrettung für den Wiederaufbau auf dem Konto liegen – nun wartet Rolf-Werner Becker, der das Projekt betreut, auf die Zusage von EU-Fördermitteln aus dem Leader-Programm. „Ich hoffe, die Bewilligung ist bis Ende Februar da – dann können wir loslegen“, berichtete er am Sonntag in der Jahreshauptversammlung.

Mit der Wangerland Touristik wurde mittlerweile vereinbart, dass der Verein auch für die Gestaltung des Platzes rund um den neuen Hohen Stuhl sorgt: Dort soll gepflastert werden, Sitzbänke und Info-Tafeln werden aufgestellt.

Hoher Stuhl Der „Hohe Stuhl“ ist eine Rekonstruktion des einstigen Seenotbeobachtungsturms im Hafen Horumersiel. Der erste Hohe Stuhl stand von 1867 bis 1883 am einstigen Hafen, ein zweiter von 1884 bis 1947. Der auch „Utkiek“ genannte Turm hatte nicht nur die Funktion, die See im Blick zu behalten, sondern war auch ein Wahrzeichen. Daher hatte Architekt Anton Willms bereits 1951 die Idee, den Turm wieder aufzubauen. Deshalb ist die Historische Seenotrettung nun schon einige Jahre daran, Spenden für den Nachbau zu sammeln. Der Turm soll genau wie das Original 7,50 Meter hoch werden. Stehen wird er auf der so genannten „Blumenwiese“ an der Straße „Zum Hafen“ westlich direkt neben dem Gebäude der Wangerland Touristik (WTG).

„Wenn wir das geschafft haben, haben wir viel geschafft – seit 1951 wird über den Wiederaufbau nachgedacht“, sagte Vorsitzender Wieland Rosenboom. Er konnte zwei weitere Spenden für den Hohen Stuhl entgegennehmen: das „Leuchtfeuer“ in Horumersiel hat pro verspeistem Labskaus einen Euro für den Wiederaufbau gespendet. Imke Krar-Janßen übergab insgesamt 900 Euro. Weitere 300 Euro spendete Heinz Arians, der in seinem Betrieb auf Weihnachtsgeschenke für Kunden verzichtet hatte.

Hinaufklettern verboten

Zwei Mitglieder in den Vereinsreihen können sich noch gut an den einstigen Hohen Stuhl erinnern: „Schnell rauf und wieder runter – Hinaufklettern war verboten“, erzählten sie schmunzelnd. Im vergangenen Jahr war es 70 Jahre her, dass der letzte Ausguck in Horumersiel abgerissen wurde. Rosenboom würdigte in diesem Zusammenhang Christine Dürbaum: „Sie ist die aktivste Spendensammlerin“, sagte er.

Der Verein historische Seenotrettung freut sich auch sonst über Wachstum: Im vergangenen Jahr stieg die Mitgliederzahl um 13 auf 73. Kassenwartin Annegret Frenzen konnte von einer gesunden Finanzlage berichten – allein im vergangenen Jahr gingen 10 880 Euro für den Hohen Stuhl ein.

Rosenboom konnte auf zahlreiche Aktivitäten, Infostände und Auftritte zurückblicken. Er dankte allen Aktiven, die bei Veranstaltungen, in der Werkstatt und bei der Restaurierung der „Fürstin Bismarck“ mitwirken. „Es gibt viel Arbeit – und jeder kann sich einbringen“, sagte er.

Rote Laterne

Als Neuanschaffung für die Ausstellung im Rettungsschuppen im Hafen Harlesiel hatte er eine petroleumbetriebene rote Laterne mitgebracht. Eine solche Laterne wurde in der Seenotrettung einst verwendet, um in Seenot geratenen Mannschaften zu signalisieren „Hilfe ist unterwegs“, berichtete er. Weitere Neuanschaffungen sind eine Persenning fürs Ruderrettungsboot und ein kleiner Stockanker. Geschenkt bekommen hat der Verein ein paar alte Bootsriemen.