Horumersiel Am 1. April vor 40 Jahren wurde die Marinekameradschaft „Panzerkreuzer York“ Horumersiel gegründet. Das feierten die Mitglieder am Sonntag mit einem kleinen Festakt im Küstenwachboot KW 19, dem Domizil der Marinekameradschaft in Horumersiel.

Auch wenn keine Repräsentanten von Gemeinde und WTG sowie des Landesverbands dabei sein konnten – sie hatten ihre Grüße vorab zugestellt – wurde es ein schönes Treffen: Höhepunkt war die Ehrung der Mitglieder, die 1997 den Verein mitgegründet hatten.

Axel Andruschkewitsch, Ludwig Arians, Jürgen Freymuth und Jürgen Pasche erhielten aus der Hand des Vorsitzenden Andreas Henß eine Ehrennadel. Zudem gratulierte er Freymuth zu dessen 80. Geburtstag. Nicht anwesend war Walter Dekena, ebenfalls ein Gründungsmitglied.

Auch wenn der Rahmen klein gehalten wurde, fanden sich im Lauf des Nachmittags Vorstandsmitglieder der Horumersieler Vereine zum Gratulieren ein – Dorfvereinsgemeinschaft, der Verein Historische Seenotrettung, der Gewerbe- und Seebadeverein und die Musikgemeinschaft.

Besonders der ehemalige Vorsitzende Jürgen Pasche, 28 Jahre in der Verantwortung des Steuermanns, konnte von vielen Ereignissen berichten. Viele schöne Feste habe man gefeiert und Fahrten nach England und nach Salzburg waren auch anderen Mitgliedern noch in guter Erinnerung.

Seit Januar 2019 ist Andreas Henß erster Mann der Marinekameradschaft.

Die Marinekameradschaft Horumersiel ist eine von mehr als 300 Gruppierungen, die im Deutschen Marinebund mit Sitz in Laboe als Dachverband organisiert sind. Der Vorläufer, der Bund Deutscher Marinevereine, wurde 1891 in Kiel gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es 1952 in Wilhelmshaven mit dem Verein Deutscher Marinebund zu einer Neugründung.