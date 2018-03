Horumersiel Ehre, wem Ehre gebührt: Das wurde dem langjährigen Vorsitzenden der Musikgemeinschaft Horumersiel, Heinz de Neidels, bei der Mitgliederversammlung in Horumersiel zuteil. Als Mitbegründer der Musikgemeinschaft vor 50 Jahren und als Vorsitzender gratulierten ihm seine Vorstandsmitglieder mit einem großen Präsentkorb, einer Urkunde und einem Fotoalbum seiner Enkelin Tessa zur 50-jährigen Mitgliedschaft.

„In 50 Jahren hat er den Verein geprägt“, dankte Sohn Thomas de Neidels seinem Vater. Mitbegründer Manfred Popken sollte ebenfalls geehrt werden, doch diese Ehrung wird wegen Krankheit Popkens nachgeholt.

In seinem Bericht erinnerte de Neidels an das große Musikfestival im Kurgarten unter dem Motto „Musik und Show“ zum 50. Geburtstag mit mehr als 200 Aktiven und zehn befreundeten Musikzügen. Das Fest stieß nicht nur in Horumersiel auf große Resonanz und Zustimmung.

Neben Auftritten bei Hochzeiten und Festen (Dorffest) sowie vielen Probeabenden kommt das gesellschaftliche Miteinander auch nicht zu kurz. So fand ein Besuch im Heidepark Soltau statt und für dieses Jahr ist entweder eine Tagesfahrt nach Neuwerk oder nach Helgoland geplant.

Auch ist ein Besuch beim befreundeten Musikzug in Übach-Palenberg vorgesehen.

Da sich die Musikgemeinschaft um den Nachwuchs Sorgen macht, ist geplant, Jugendliche zu einem musikalischen Nachmittag einzuladen. Die Idee: Kinder und Jugendliche im ganzen Wangerland musikalisch zu begeistern. Daneben gibt es Pläne für einen kleinen musikalischen Kreis: Der soll in lustiger Form zur Unterhaltung bei kleineren Veranstaltungen auftreten, schwebt dem Vorsitzenden vor.

Der Vorstand wurde einstimmig für weitere zwei Jahre gewählt: Vorsitzender bleibt Heinz de Neidels, seine Stellvertreterin Gaby Freymuth, Kassenwart Thomas de Neidels, Jugendwartin Angelika Meyer und Sabrina Meyer Schriftführerin.