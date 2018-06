Horumersiel So entspannt und fröhlich kann man feiern: Drei Tage lang Musik und Tanz, Leckereien und Schausteller – die 37. Sielortfete in Horumersiel hat auch in diesem Jahr den Einheimischen und Gästen viel Spaß gemacht. Und sogar das Wetter spielte mit: Es war etwas kühler als in den Tagen zuvor, so dass auch die Köpfe kühl bleiben konnten.

Shantychor Likedeeler, Oldieband Syracrus, Kindergartenkinder und Musikgemeinschaft mit befreundeten Bläsern sowie als Samstagsabend-Band Sixpack sorgten für Stimmung.

Und die Bundeswehr zog viele Blicke auf ihre Fahrzeuge, Waffen und Infozelte, die sie am Tief entlang aufgefahren hatte. Erstmals informierte das Karrierezentrum der Bundeswehr über Ausbildung, Verpflichtungen und Möglichkeiten als Soldat.



