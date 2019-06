Im historischen Festgewand

Die Kinder und Lehrer der Grundschule Neustadtgödens werden am Sonntag, 30. Juni, die Geschichte des Ortes darstellen: Neustadtgödens feiert mit einem enormen Programm 475-jähriges Bestehen – so gut wie alle Einwohner wirken mit. Nach der Eröffnung mit Schirmherr, Bürgermeister und Gästen am Donnerstag folgte am Freitag der Bürgerschmaus der Dorfgemeinschaft unter dem Motto „Neustadtgödens bittet zu Tisch“ mit Gesang und Unterhaltung. An diesem Samstag beginnt um 13 Uhr der große Festumzug durch den Ort. Und alle Einwohner sind ab 15.30 Uhr zum Volkslauf mit vielen Spielstationen aufgerufen. Am Sonntag gibt die Historische Meile entlang der Kirchstraße einen lebendigen Überblick über die Geschichte Neustadtgödens’ in den vergangenen 475 Jahren. Ab 12 Uhr wird dann mit viel Schellengeläute die 4. Deutsche und erstmals die Internationale Ausrufermeisterschaft in Neustadtgödens ausgetragen.

BILD: