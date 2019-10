Frage: Im Wangerland feiern evangelische und katholische Kirchen den Reformationstag schon lange gemeinsam – warum?

Ökumenischer Gottesdienst zum Reformationstag Die ev.-luth. Gemeinden im Wangerland und die kath. Gemeinde des Wangerlands feiern den Reformationstag mit einem gemeinsamen Gottesdienst: Er beginnt am Donnerstag, 31. Oktober, um 18 Uhr in der Kirche St. Sixtus und Sinicius in Hohenkirchen. Den Gottesdienst gestalten Pastorin Anna Bernau (Tettens/Middoge) und Pfarrer Lars Bratke.

Lars Bratke: Die Ökumene im Wangerland reicht weit zurück: schon in den Anfängen der katholischen Gemeinde im Wangerland nach dem Krieg, als es keine katholische Kirche gab, durfte Pfarrer Springer die Kirche St. Sixtus und Sinicius in Hohenkirchen für Gottesdienste nutzen. Und das ist bis heute so: bei Beerdigungen nutzen wir die evangelischen Kirchen im Wangerland für die Trauerfeiern. Die ökumenische Andacht zum Reformationstag habe ich von meinen Vorgängern übernommen, als ich vor 13 Jahren als Pfarrer herkam – wann das begann, kann keiner mehr sagen.

Frage: Wie verbindet der Reformationstag die Konfessionen?

Lars Bratke: Für mich war bisher immer wichtig, dass wir das Gemeinsame feiern – nämlich den gemeinsamen Glauben von der Taufe her. Denn hinter allen Unterschieden zwischen den Konfessionen steht so viel, was uns alle verbindet: Christ sein nämlich.

Frage: Und in diesem Jahr?

Lars Bratke: In diesem Jahr rückt für mich die immer deutlichere Sehnsucht der Katholiken nach Reform/Reformation mehr in den Mittelpunkt: Es geht darum, zu schauen, worum es eigentlich geht als Christ, und dann, was sich im Lauf der Zeit darum herum gerankt hat und eigentlich nicht gut ist.

Frage: Zölibat, Zugang von Frauen zu Weiheämtern – geht es darum bei der Reformation der katholischen Kirche?

Lars Bratke: Es geht darum, zu erkennen, dass das Identitätsstiftende der Kirche, das was alles zusammenhält, „Band der Liebe“ des Paulus ist. Das Christentum war eine der erfolgreichsten Religionen, die es gab: Es konnte sich in so kulturell unterschiedlichen Räumen wie Afrika, Asien, Mittelmeerraum und Skandinavien etablieren, weil es andere Kulturen aufgegriffen und integriert hat. Auf heute übertragen hieße das: Kirche in Nordeuropa kann ganz anderen Modellen folgen als Kirche im Mittelmeerraum – und zwar ohne dass die Einheit der Kirche gefährdet ist. Ein Beispiel sind die unierten Kirchen mit ihren zum Teil verheirateten Priestern. Auch sie gehören der katholischen Kirche an. Die Frage, die sich stellt, ist: Wie gehen wir mit der Berufung um – mit den Frauen und Männern, die sich von Gott berufen wissen. Und eine weitere Frage ist, ob der Pflicht-Zölibat als Voraussetzung fürs Priesteramt notwendig ist. Als freiwillig gewählte Lebensform ist der Zölibat ein hohes Gut.

Frage: Spielt all das im Reformations-Gottesdienst eine Rolle?

Lars Bratke: Neben dem ganzen Ärger über den Reformationsstau geht es im Gottesdienst darum, den Glauben zu feiern. Ich erlebe jeden Sonntag, mit welch offensichtlicher Freude die Menschen das Eigentliche feiern: Leben, Tod und Auferstehung. Es geht darum, von Herzen singen zu können und Kraft für den Alltag zu schöpfen, auch für den Kirchenalltag. Und das ist Aufgabe von Gottesdienst: er stiftet Identität.