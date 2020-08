Jam-Session vor Jevers Schloss

„Jevers Jazzgemeinde wird immer größer, und wir wollen dafür sorgen, dass auch der Jazzkuchen immer größer wird.“ So begrüßte der Organisator der 3. Jazzakademie Nordsee, Dr. Martin Dehrendorf, Publikum und Musiker am Donnerstagabend und schnitt mit der Jam-Session vor dem Schloss Jever so­gleich einen ganz besonderen „Jazzkuchen“ an. Das besondere daran: Zutaten und Mengenangaben sind vorher nur ungefähr bis gar nicht bekannt. Und – um im Bild zu bleiben – die Bäcker und Konditoren kennt man vorher auch nicht. Jam-Sessions sind Konzerte, wo Leute spontan zusammenkommen und Musik machen. Man verständigt sich auf ein Stück und eine Tonart und legt los. Inspiration und Improvisation sind die Magie des Jazz. Seinen Ursprung hat das Jammen in den Jazzkellern der Jazz-Metropolen mit den engen Bühnen, wo die Musiker entsprechend eng aufeinander hockten. In Corona-Zeiten war die Bühne vor dem Schloss nicht ganz so eng und auch das Publikum, das sich im Laufe des langen Konzertabends einfand, hatte reichlich Platz. Mit einem lässigen Bossa Nova eröffneten Andreas Scholz, Martin Kusatz, Laars Hillmann, Jelte Hildebrands und David Urban den Abend. Teilnehmer und Dozenten der Akademie sowie jazzaffine Gäste gesellten sich nach und nach auf die Bühne und stiegen mit ein. Mit dem Abschlusskonzert gestern Abend auf dem Kirchplatz endete die Woche der Workshops und Konzerte. BILDer: