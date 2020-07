Jazz-Sonntag bei „Grünes Licht für Jever 2.0“

Ain’t we Sweet (Bild): Die Band steht für 27 Jahre swingende Jazzmusik – in den verschiedensten Stilrichtungen des Jazz von Oldtime-Jazz und Swingstandards, über Funk, Latin und Ausflügen zu den „Blues Brothers“ oder „Chicago“. In Sheila Heyartz hat sich auch der in der legendären Oldmarytown-Jazzband groß gewordene „Spatz von Jever“ angeschlossen hat. Am Sonntag, 26. Juli, spielt Ain’t we Sweet beim Dämmerschoppen von 17 bis 19 Uhr auf dem Konzert-Gelände neben Famila an der Mühlenstraße. Maike Theesfeld von der Tourist-Info hat die Reihe unter dem Motto „Grünes Licht für Jever 2.0“ organisiert. Am Vormittag von 11 bis 13 Uhr jazzen die Katteker den Platz mit stimmungsvollem Blues, gefühlvollen Balladen, Swing und traditionellem Jazz. Die Katteker-Jazzband ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil der norddeutschen Jazz-Szene. Bandleader Otto Lindemann hat die legendäre „Vareler Jazznacht“ ins Leben gerufen und dazu beigetragen, die Jazzmusik in der Region bekannt zu machen. Karten gibt es für 10 Euro in der Tourist-Info Jever und direkt an der Konzertkasse, die eigens eingerichtet wurde.BILD: