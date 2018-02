Jever Erstaunlich, dass es die Zuhörer in der Stadtkirche am Samstagabend auf den Sitzen hielt: Was die sechs Chöre und das Gesamtensemble bei der 2. Gospelnacht in Jever boten, swingte und begeisterte und ging direkt in die Hände und Füße und ins Herz.

Mehr als 200 Sängerinnen und Sänger füllten die Kirche mit ihrer fröhlichen Musik – und der eine oder andere Zuschauer klatschte nicht nur mit, sondern summte und sang die Gospel auch leise vor sich hin. Gewaltig, wenn sich alle Chöre zu einem großen harmonischen Ganzen zusammenfanden. Das erzeugte nicht nur Gänsehaut, wie Pastor Thorsten Harland sagte, sondern machte auch Riesenspaß: Jedenfalls war das Gesamtleiter Stefan Schauer vom Gospelprojekt Jever deutlich anzumerken.

Er hatte am Nachmittag beim Gospel-Workshop mit den Sängern die gemeinsamen Lieder eingeübt. Und animierte auch die Zuhörer dazu, mehrere Lieder mitzusingen: Er sang einfach eine Strophe vor – und alle anderen sangen sie nach.

Die Chöre boten dazwischen eine bunte Vielfalt – mehrere Ensembles glänzten mit Solisten aus den eigenen Reihen. Mit dabei waren neben dem Gospelprojekt Jever „Good News“ aus Aurich um Maxim Polijakowski, die „Glory Voices“ aus Voslapp mit Anna-Rabea Pacheco, die „Colourful Voices“ aus Wiefelstede mit Imke Meier, „Taktwechsel“ aus Wittmund mit Harm-Dierk Wellmann und der Chorus LokEmotion von Petra Fuchs aus Jever sowie Einzelsänger unter anderem aus dem Kirchenchor Cleverns. Für alle Chöre, die keine Band hatten, spielten Marthe Schauer (Klavier), Roland Legantke (Bass) und Peter Weise (Schlagzeug).

