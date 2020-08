3. Jazzakademie Nordsee: Sechs Tage lang bestimmt Jazz den Puls

Jever Bläsermusik – in Corona-Zeiten ist das etwas heikel. Dr. Martin Dehrendorf, Organisator der „Jazzakademie an der Nordsee“, ist es gelungen, ein Hygiene-Konzept auszuarbeiten, das die Jazzkurse auch für Bläser möglich macht.

Die 3. Jazzakademie an der Nordsee findet von Sonntag, 16. August, bis Freitag, 21. August, in Jever statt. „Wir hatten wieder viele frühe Anmeldungen und einen großen Andrang. Darüber freuen wir uns sehr. Fast alle Kurse sind ausgebucht, der Teilnehmerkreis kommt aus ganz Deutschland“, so Dehrendorf. Als künstlerischer Leiter und Dozent ist auch in diesem Jahr wieder der Pianist und Komponist Klaus Ignatzek dabei.

Zum Dozententeam gehören Susanne Menzel (Gesang), Florian Trübsbach (Saxofon), Sven Faller (Bass) und Christian Schoenefeldt (Schlagzeug). Was sie können, zeigen sie erneut beim Dozentenkonzert, einem von drei Akademie-Konzerten.