Aktion „Kunst tut GUTes“ zugunsten des Lokschuppens Jever: Ein Sauermann für den guten Zweck

Kunst tut GUTes

Unter dem Motto „Kunst tut GUTes“ zeigen mehrere Geschäfte in Jever Kunstwerke, die zugunsten des Künstlerforums Jever verkauft werden. Bilder hängen bei:

• Jever Shop, Schlachtstraße 2

• De Mood Cafe & Bistro, Schlachtstraße 3 - 5

• Schuhhaus Pekol, Schlachtstr. 9

• Marie Lind Stoffe, Schlachtstr. 13

• Klün’s, Schlachtstr. 19

• J.F. Oetken, Neue Straße 3

• Unterwegs, Neue Straße 16

• GlasperlenArt, Große Burgstraße 4

• Sina Edition, Große Burgstraße 18

• Atelier Anita Niegsch, Große Wasserpfortstr. 6

• TeeHaus Leidenschaften, Am Kirchplatz 25

• Landessparkasse zu Oldenburg, Am Markt 4

• von Poll Immobilien, Wangerstraße 2

• Blumenhaus Detert, Bahnhofstr. 10

• Zahnarztpraxis Hille Leiner-Leffringhausen, Schulstr. 1

• LK Goldschmiede Nordsee, Wangerstr. 8

Der Verkaufserlös fließt komplett ans Künstlerforum. Bei Fragen: Dieter Wendel, Tel. 0178/87 85 950; Margit Budrich, Tel. 0173/16 84 894, oder E-Mail an projekt-kunst@kuenstlerforum-jever.de

Alle Bilder unter gutes-aus-jever.de/kunst-tut-gutes