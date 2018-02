Jever Eigentlich ist die Schulstunde ja schon fast herum. Aber die Kinder haben noch so viele Ideen. „Wir sind doch die Eulenklasse – also muss eine Eule zu sehen sein“, ruft eine Schülerin. „Und die flattert auf den Arm von Maria“, ruft ein anderer. „Ja, und zwar mit einem Buch. Die Eule liest Maria ein Buch vor.“ Die Ideen sprudeln nur so aus den Kindern heraus – und Gisela Kalow ist glücklich. „So eine ganz eigene Geschichte. Da bekomme ich richtig Gänsehaut.“

Ratte-Remmer-Tage Bis zum 28. Februar ist Gisela Kalow noch in den Schulen Jevers unterwegs. Dann erfindet sie mit den Kindern neue Geschichten rund um Ratte Remmer, Eule Sophus, Marias Schildkröte, Fleda die Maus, Igel Thomasius und Krähe Jacob. Neben der Paul-Sillus-Schule besucht sie auch die Friedrich-Schlosser-Schule, die Grundschule am Harlinger Weg und die Grundschule Cleverns. Die Finanzierung wird vom Friedrich-Bödecker-Kreis unterstützt.

Volles Programm

Eine ganz eigene Geschichte zu ihrem ganz eigenen Bild – das dürfen die Schüler in Jever derzeit wieder gemeinsam mit Gisela Kalow entwerfen. Bereits zum siebten Mal ist die Illustratorin und Mutter aller Schlosstiere um Ratte Remmer in den Schulen unterwegs, denn wieder finden die „Ratte-Remmer-Tage statt“. Und das bedeutet: Die Kinder lernen das Schloss, die Stadt Jever und ihre Geschichte näher kennen, ebenso wie die Schlosstiere. Und: gemeinsam mit Gisela Kalow zeichnen sie Bilder, die wieder im Schlossmuseum ausgestellt werden.

An diesem Tag ist Gisela Kalow in der Paul-Sillus-Grundschule. Geht die eine Klasse, kommt direkt die nächste wieder herein – volles Programm also. Aber mit jeder Klasse ist es anders, jede hat ihre eigenen Fantasien, ihre eigenen Fragen, gestaltet ihre eigene Zeit mit Gisela Kalow. „Moin, liebe 2b“, sagt die zu Beginn der nächsten Stunde. „Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf euch gefreut habe.“ Die Schüler jubeln. „Ich habe mich auch auf Dich gefreut“, ruft jemand.

Mit großen Augen schauen sie sich das an, was die Ratte-Remmer-Mutter vorne aufgebaut hat: Bilder, Zeichnungen – und natürlich auch Ratte Remmer höchstselbst sitzt da vorne. Und dann kommen auch schon die Fragen. „Gibt es die Ratte wirklich im Schloss? Ist das ein Foto oder eine Zeichnung? Hast Du das selbst gemalt? Wie alt ist Maria?“ Die Schüler wollen alles wissen, alles erfahren – ganz so wie die wissbegierige Ratte Remmer.

„Das sieht toll aus“

Während Gisela Kalow alle die Fragen beantwortet, dürfen die Schüler an ihren „Nullkommanichts-Bildern“ malen – das sind kleine Bilder, auf denen alles zu sehen sein darf, was die Kinder möchten. Und später wagen sich dann alle gemeinsam an ein großes Bild, so wie ihre Vorgängerklasse. Und auch dieses Bild wird bald im Schloss zu sehen sein. Das zeichnet dann Gisela Kalow selbst, aber die Ideen, die kommen alle von den Kindern. „Boah, das sieht aber toll aus“, rufen sie immer wieder. „Ich will später auch Malerin werden“, sagt ein Mädchen.

Das richtige Stichwort. „Das passt gut“, sagt Gisela Kalow da. „Denn ich bin schon im Oma-Alter. Und das heißt: es muss auch Nachfolger geben.“ Doch unter so vielen Kreativköpfen wird es sicher kein Problem sein, jemanden zu finden.

