Auch geöffnet: Die Accumer Mühle. BILD: Ide

Aktionen und Programm zum Mühlentag am 10. Juni

An der Wedelfelder Wasserschöpfmühle beginnt der Mühlentag am 10. Juni mit einem katholischen Freiluftgottesdienst um 11 Uhr, gehalten von Pastoralassistentin Natalia Löster aus Norden. Im Anschluss findet die Mühlenwette statt: „Dreiht sick de Möhl’n of dreiht se sick nich?“

• Herausforderer ist der Landfrauenverein Reepsholt, Titelverteidiger der letztjährige Gewinner, der Bürgerverein Horsten.

• Zum Mühlenfest gibt es Torten, Matjesbrötchen und Bratwurst, Kaffee und Tee und Kaltgetränken. Organisiert wird das Mühlenfest vom Heimatverein Gödens-Sande.

Auch die Accumer Mühle ist am Mühlentag von 11 bis 17 Uhr geöffnet und der Mühlenverein Accum hat zahlreiche Aktivitäten geplant.

• Das komplette Ensemble wird für alle geöffnet, so dass es ein sehr informativer Besuch werden kann, auch die Mühle kann besichtigt werden

• Die Freiwilligen Müller werden die alte Mühlentechnik erklären und auch Mehle, Haferflocken und verschiedene Getreideschrote herstellen

• Die Mühlenscheune lädt zum gemütlichen Pausieren ein, hier kann auch eine Fotoausstellung betrachtet werden

• Aus dem Backhaus wird frisch gebackener Kuchen angeboten; das Backteam hat zudem verschiedene Brotsorten (Chia-Dinkel-, dunkles Land-, Körner-, Weiß- u. Rosinenbrot) zum Verkauf

• die BRH-Rettungshunde-Staffel Wilhelmshaven/Friesland stellt sich vor; die Feuerwehr aus Accum präsentiert sich mit ihrem Löschgruppenfahrzeug (LF 10), für die Kleinen hat sie das Spritzenhaus dabei, so dass sie sich im Feuerlöschen mit einer Kübelspritze beweisen können. Hüpfburgen und einiges Outdoorspielzeug stehen bereit und es gibt Kinderschminken.

• Alle Verkaufserlöse fließen in die Reparatur des in die Jahre gekommenen Steinbackofens.