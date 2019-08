Jever Jetzt’s gehts los: In Jever hat am Freitagabend die „fünfte Jahreszeit“ begonnen: Um 18.14 Uhr erklärte Bürgermeister Jan Edo Albers nach kurzen Grußworten das 45. Altstadtfest für eröffnet und holte mit gekonntem Hammerschlag zum Fassbieranstich aus. Nach drei Schlägen strömte das Freibier, das sich nicht nur die Jeveraner und Buten-Jeveraner schmecken ließen, sondern auch Urlauber und Besucher aus Bayern, aus Thüringen und den Niederlanden. Auch die Bürgermeister aus den Nachbarstädten stießen mit an. Das durchwachsene Wetter war da nur noch Nebensache.

Bis Sonntagabend ist Jever nun im Ausnahmezustand. 40 Bands auf sieben Bühnen sorgen für Partystimmung, von Rock bis Schlager, von Oldies bis Top40-Hits, von Partypop bis Reggae ist für nahezu jeden Geschmack etwas dabei. Am Abend brachten unter anderem die Atomic Playboys, die Smashing Piccadillys, Wendigo und United Four das Partyvolk schon schnell auf Betriebstemperatur. Viel neue Musik von jungen Bands gibt es auch an diesem Samstag und Sonntag wieder auf der JuZ-Bühne zu entdecken.

Heute am Samstag sollte man spätestens um 13 Uhr auf dem Alten Markt antanzen zu „Jever tanzt“. Am Nachmittag werden um 14 Uhr bei der Prinzengraft Bierkisten quergestapelt, abends geht’s ab 18 Uhr mit Party- und Livemusik weiter. Schon heute am frühen Morgen und am Vormittag ist zudem Flohmarkt-Zeit,

Höhepunkt am Sonntag ist das Kinderprogramm auf dem Kirchplatz.