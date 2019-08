Jever Der Startschuss zum Altstadtfest fällt an diesem Freitag. Auf sieben Bühnen spielt in Jever die Musik. Dazu kommt noch der Party-Turm. Hier eine Übersicht, wann auf welcher Bühne wer auftritt. Außerdem: Buntes Programm für Jung und Alt – das sollte man sich nicht entgehen lassen.

Jever Bühne (Alter Markt)

Freitag, 9. August

- ab 19 Uhr Warm-up-Party mit DJ Seb/DJ Werner

- ab 21 Uhr Atomic Playboys (Rock, Pop, Schlager, NDW)

- ab 1 Uhr Endspurt-Party mit DJ Seb/DJ Werner

Samstag, 10. August

- ab 10 Uhr Warm-up-Party mit DJ Seb & DJ Werner

- ab 13 Uhr Jever tanzt 3.0

• 13 bis 13.15 Uhr MTV Jever (Orientaltanz „Mittelalter trifft Orient“)

• 13.30 bis 13.45 Uhr SG Cleverns-Sandel, MTV Jever, HFC (Zumba-Dance)

• 14 bis 14.30 Uhr MTV Jever (Power-Dance)

• 15 bis 15.30 Uhr Tanzraum Jever (Auszug Showdance-Programm & Chart-Medley)

• 15.45 bis 16.15 Uhr Bokelmann’s Kindertanzschule

• 16.15 bis 16.45 Uhr Tanzschule Bokelmann

- ab 16.45 Uhr DJ Seb & DJ Werner

- ab 19 Uhr Dry Dudes (Melodic Pop)

- ab 22 Uhr Royal Flash (Top40-Partyband)

- ab 2 Uhr Endspurt-Party mit DJ Seb & DJ Werner

Sonntag, 11. August

- ab 11 Uhr Warm-up-Party mit DJ Seb & DJ Werner

- ab 14.30 Uhr Big Maggas (Welthits-Live-Performing)

- ab 16 Uhr Endspurt-Party mit DJ Seb & DJ Werner

Brillen-Babatz-Bühne (Kirchplatz)

Eröffnung des Jeverschen Altstadtfests auf dem Kirchplatz in Jever

Freitag, 9. August

- 18 Uhr Eröffnung mit Fassbieranstich und dem Dance-Parader; anschließend Warm-up-Party Radio Nordseewelle

- ab 21 Uhr The Smashing Piccadillys (Rock’n’Roll / Rockabilly)

- ab 1 Uhr Endspurt-Party mit Radio Nordseewelle

Samstag, 10. August

- ab 10 Uhr Warm-up-Party mit DJ Marcus

- ab 15 Uhr SaVoice (Acoustic Handmade / Pop, Rock, Charts)

- ab 17 Uhr DJ Marcus

- ab 19 Uhr Emily Fröhling & Wulf Winkelmüller (Soul & Pop)

- ab 21 Uhr DJ René

- ab 22 Uhr Flying Soul Toasters (Funk & Soul)

- ab 2 Uhr Endspurt-Party mit DJ René

Sonntag, 11. August

- ab 10 Uhr Ökumenischer Open-Air-Gottesdienst

- ab 11 Uhr Warm-up-Party mit DJ René

- ab 14 Uhr Jojo‘s - Kleiner Eisbär (Kindershow zum Mitmachen)

- ab 15 Uhr DJ René

- ab 16 Uhr Heart Of Gold (60er/70er Oldies unplugged)

Radio Nordseewelle-Bühne (Gr. Burg-/Wasserpfortstraße)

Freitag, 9. August

- ab 21 Uhr Marcel Dunker (Singer/Songwriter)



Samstag, 10. August

- ab 18 Uhr Strings and Boom (Singer/Songwriter)

- ab 20 Uhr Majanko (Singer/Songwriter)

Sonntag, 11. August

- ab 14 Uhr Soulmen Acoustic (handgemachte Musik, 70/80er)

Treffpunkt Klön-Hof (Am Brillenbrunnen)

Altstadtfest Jever 2014

Freitag, 9. August

- ab 20 Uhr Soloco & DJ Marc Van Damme (Soul-, Lounge-, Jazzmusik)

Samstag, 10. August

- ab 20 Uhr Live Act & DJ Casa

Sonntag, 11. August

- ab 13 Uhr DJ PD

- ab 14 Uhr True Colors (handgemachte Musik, 60er bis heute)

- ab 16 Uhr DJ PD

Jever-Party-Turm (Elisabethufer)

Freitag, 9. August

- ab 20 Uhr DJ Stephan Mangelsdorff & DJ Chris van Luis

Samstag, 10. August

- ab 20 Uhr DJ Harry & DJ Chris van Luis

Party-Bühne (Alter Markt)

Freitag, 9. August

- ab 19 Uhr DJ Westi

- ab 21 Uhr United Four (Party-Band)

- ab 1 Uhr DJ Westi

Samstag, 10. August

- ab 19 Uhr DJ Westi

- ab 20 Uhr Hashtag #Partyband (Party-Band)

- ab 2 Uhr DJ Westi

Altstadtfest Jever Samstagnachmittag

Sonntag, 11. August

- ab 14 Uhr Schlagernachmittag mit Irmi & Berty

Nachtschichtbühne (Schlossstraße)

Freitag, 9. August

- ab 18 Uhr Opening Party mit DJ VIC

- ab 22 Uhr Sixpack (Top40-Band)

- ab 1 Uhr „Happy End Party“ mit DJ VIC

Samstag, 10. August

- ab 10 Uhr Erbsensuppenessen mit der Bundeswehr

- ab 15 Uhr Kaffeeklatsch

- ab 19 Uhr Stadtfestparty mit Nachtschicht Resident DJs

- ab 20 Uhr Wendigo (Stoner Rock)

- ab 22 Uhr Black Jack (100 % Rock pur)

- ab 2 Uhr „Happy End Party“ mit DJ Carlos Skylight

Sonntag, 11. August

- ab 11 Uhr Gesundheits- & Familientag

- ab 14 Uhr Tanzvorführung der Tanz-Kinder des Tus Oestringen mit Gunda Dausch

- ab 15.15 Uhr Sportsfreund Fitness Vorführungen

- ab 16.30 UhrBudo, Selbstverteidigungssysteme, Taí Chi Vorführungen des SDS Jever

JUZ-Bühne (Theodor-Fetköter-Straße)

Juz-Bühne auf dem Altstadtfest Jever 2015Freitag, 9. August

- ab 18.30 Uhr Through The Valleys (Metalcore)

- ab 19.25 Uhr Wendigo (Hardrock/Stoner)

- ab 20.30 Uhr 8seasons (Pop)

- ab 21.35 Uhr Lighthouse Down (Collegerock/Alternative Rock)

- ab 22.35 Uhr Straitjacket (Hardrock)

- ab 23.40 Uhr Brennholzverleih (Reggae, Ska)

Schkandolmokers Foto: Privat

Samstag, 10. August

- ab 16.30 Uhr Ja Klar (GPS-Band)

- ab 17.15 Uhr „OBS Jade“ (Schulband)

- ab 18 Uhr Ija Roxx (Pop-Punk/-Rock)

- ab 18.50 Uhr Write Zero (Metal/Hardrock)

- ab 19.40 Uhr Twist of Fate (Popmetal)

- ab 20.45 UhrMaelføy (Post-Hardcore/Metalcore)

- ab 21.45 Uhr We Are Riot (Female-Fronted-Rock/Hardrock)

- ab 22.45 Uhr Hellhead (Metal/Punk/Hardrock)

- ab 23.45 Uhr Schkandolmokers (Punk auf platt)

Sonntag, 11. August

- ab 12.15 Uhr Insa (Singer/Songwriter)

- ab 13.15 Uhr Isi reicht (Singer/Songwriter)

- ab 14.15 Uhr Light Opera (Experimentell)

Für Jeden was dabei

Das Altstadtfest Jever bietet ein buntes Programm für Groß und Klein. Hier ist für jeden etwas dabei.

Altstadtfest Jever Flux & Fluse

Für Kinder:

- Piraten-Shooting, Samstag, ab 10.30 Uhr, „Das gute Porträt“ am Kirchplatz

- Kinderflohmarkt, Samstag, ab 7 Uhr, Von-Thünen-Ufer

- Singen und Tanzen, mit Jojos kleiner Eisbär, Samstag, ab 14 Uhr, Brillen-Babatz-Bühne

- Flux & Fluse, Kinderclub der mit Airbrush-Tattoo & Seifenblasen, Samstag, 10 bis 18 Uhr, Sonntag, 12 bis 17 Uhr, Wangerstraße

Für Jugendliche:

- The Movement-Area (Höhe Volksbank Jever)

- Freitag: 9. August

• ab 16 Uhr Eröffnung Movement/Skate‘O‘Fari (Skateplatz Skate‘O‘Fari, Basketballcourt, Graffitifläche, Merchstore)

• ab 20 Uhr Bühne mit Discosounds, Oldshool / Newshool HipHop, Trap, House, Techno

- Samstag, 10. August

• ab 12 Uhr Beginn

• ab 13.30 Uhr Graffiti-Workshop

• ab 15 Uhr Basketball-Turnier

• ab 16.30 Uhr Skate-Show

• ab 18 Uhr Rap-Battles

• ab 20 Uhr Bühne mit Discosounds, Oldshool / Newshool HipHop, Trap, House, Techno

Für Erwachsene:

- Rollendes Dorfmuseum Münkeboe, Freitag bis Sonntag, Von-Thünen-Ufer

Für Senioren:

- Senioren-Nachmittag, Sonntag, ab 14.30 Uhr, Gemeindehaus am Kirchplatz



Für Lau:

- Jever tanzt, Samstag, 13 Uhr, Jever-Bühne, Alter Markt