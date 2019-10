Jever Jevers katholische Frauen setzen ihre Aktionen zu Gleichberechtigung in der Kirche fort: Im September hatte die kfd-Ortsgruppe Jever im Rahmen der Aktionswoche „gleich und berechtigt“ der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland um Unterstützung ihrer Forderung nach der Zulassung von Frauen zu Weiheämtern geworben. „Wenn die Kirche glaubwürdig bleiben will, muss sie Geschlechtergerechtigkeit vorleben: Und das bedeutet, dass Frauen Zugang zu allen Diensten und Ämtern in der katholischen Kirche erhalten müssen“, sagte Irene Janßen, Sprecherin der kfd Jever.

kfd-Aktionen Unter dem Motto „gleich und berechtigt“ planen die Frauen der kfd Jever weitere Aktionen:

• 30. Oktober, 19 Uhr: Ausstellungseröffnung „gleich und berechtigt“ mit Bildern von Gunda Schneider in der St. Marien-Kirche.

• 6. November, 19 Uhr: Frauenliturgie in St. Marien

• 14. November, 15 Uhr: Kaffeegespräch „gleich und berechtigt“ im Karlshof. Zu allen Aktionen sind alle Frauen – und Männer – eingeladen. Mehr Infos unter www.kfd-die-macht.de

Nun startet die kfd eine neue Runde: Zusammen mit der Lohner Künstlerin Gunda Schneider haben Jevers katholische Frauen eine Ausstellung organisiert. Sie wird am Mittwoch, 30. Oktober, um 19 Uhr in der Kirche St. Marien eröffnet.

Gunda Schneider hat hat passend zur kfd-Aktionswoche „Frauen, worauf wartet ihr“ ausdrucksstarke Bilder gestaltet, die Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen zeigen. Die Künstlerin bringt zudem die „Worte“ der kfd-Papiere mit den dargestellten Frauen ins Bild. Zu sehen ist darauf etwa eine Priesterin bei der Wandlung – noch unvorstellbar für die katholische Amtskirche.

Mit der Ausstellung geht es den katholischen Frauen darum, zu zeigen, dass Frauen an den meisten Stellen der katholischen Kirche an der Basis präsent sind, aber nicht dort, wo über Geld entschieden wird. Die Entscheidungsstellen sind mit Männern besetzt. Und auch Priester und Diakone sind – noch – grundsätzlich männlich.

Schon vor 20 Jahren hat die Delegiertenversammlung der kfd die Zulassung von Frauen zu Weiheämtern gefordert – sie zog damals den Unmut der Deutschen Bischofskonferenz auf sich. Heute, 20 Jahre später, bekräftigen die katholischen Frauen ihre Forderung. „Wir wollen, dass Frauen Diakon und Priester werden und ihrer Berufung dazu folgen können“, sagt Irene Janßen: „Es geht nicht an, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts ausgeschlossen sind.“

Die katholischen Frauen wollen keineswegs so lange warten, bis möglicherweise die Demografie das Problem gelöst hat: Denn schon heute herrscht massiver Priestermangel – und Diakon-Weihen finden ebenfalls kaum noch statt.

Die Amtskirche sieht die Aktivitäten heute ein ganz kleines bisschen entspannter als vor 20 Jahren: Damals musste die kfd die Forderung nach Frauen im Priesteramt auf Druck der deutschen Bischöfe aus ihrem Positionspapier herausnehmen. Heute gibt es immerhin ein paar Amtsträger, die das Anliegen der Frauen als gerechtfertigt sehen, wenn nicht sogar unterstützen.