Jever Häuptlinge – so hießen vom 14. bis 16. Jahrhundert in Friesland die Mächtigen und Vornehmen. Sie herrschten über Land und Leute, rivalisierten untereinander und bauten sich prächtige Burgen und Steinhäuser – Zentrum der Landesherrschaften und Herrlichkeiten. An diese Zeit erinnert bis Sonntag, 19. Januar 2020, die Ausstellung „Zeit der Häuptlinge“ im Schlossmuseum Jever. Auch das jeversche Schloss entstand als Häuptlingsburg. Museumsleiterin Prof. Dr. Antje Sander eröffnete die neue Sonderausstellung am Sonntag im alten Burghof – heute mediterraner Schloss-Innenhof.

Macht und Pracht in Friesland zeigt die Ausstellung mit vielen Exponaten. Dazu gehören die Rechtsetzung der Rüstringer in mittelalterlicher Handschrift, ein Kettenhemd, das vermutlich Fräulein Maria sich anfertigen ließ, und das „Hausbuch des Unico Manninga“ aus dem 16. Jahrhundert, die Kleidung und Schmuck der vornehmen Friesen zeigt. Auch die Schatzfunde von Haddien – mit goldenen Schellen und Ohrgehängen – und von Schortens – Münzen von Prägestätten in ganz Deutschland – sind zu sehen. „Es ist der Reiz der vielen Originale, der in dieser Ausstellung bezaubert“, fasste es Sander zusammen.

Dass die Häuptlinge der Region nicht mehr gegeneinander im Kampf, sondern geeint für die Region stehen, berichtete die stellvertretende Landrätin Marianne Kaiser-Fuchs. Dass die Ausstellung keine dröge Einrichtung ist, hob Dr. Michael Brandt, Leiter der Oldenburgischen Landschaft hervor. Den musikalischen Rahmen setzten Angela Dohmen und Roland Legantke. Eine Radtour zu den Häuptlingssitzen der Region haben Stephan Horschitz und Beiratsmitglied Udo König ausgearbeitet.

Als Geschichtenerzähler berichtete der frühere Direktor der Ostfriesischen Landschaft Dr. Hajo van Lengen, dass es im Mittelalter keine zentrale Herrschaft in Friesland gab. Der friesische Raum war durch Landesgemeinden geprägt, wobei Rüstringen, Oestringen und Wangerland rund um den Jadebusen eine wichtige Rolle spielten. Als „divites – Reiche“, „potentes – Mächtige“ oder „nobiles – Edle“ bestimmten Wohlhabende und Angesehene die Geschicke auf der ostfriesischen Halbinsel.

Nach 1300 wurde die Anführerschaft in den Landesgemeinden und den Kirchspielen mit den Hovetlinge – Häuptlingen erblich. Sie konzentrierten nach der Mitte des 14. Jahrhundert die Macht in ihren Händen, festigten sie durch die Besetzung von Kirchen und dem Bau von Steinhäusern und Burgen. Sie rekrutierten Knechte und Söldner als Gefolge und ließen die Einwohner zu Untertanen werden.

So geschlossen die Friesen nach außen hin auftraten, so erbittert kämpften die Häuptlinge untereinander um die Vorherrschaft. Diese ständigen Fehden beendete Ulrich Cirksena, der 1464 die Grafenwürde erhielt und sich zum Mächtigsten hochgekämpft hatte und einen Hauch von diplomatischem Geschick besaß. Er beanspruchte das Gebiet vom Dollart bis zur Weser. Dagegen wollten die jeverschen Häuptlinge eine eigene Landesherrschaft etablieren. Das ist, so Antje Sander, Stoff für Geschichten von Krieg und Liebe, Macht und Pracht.