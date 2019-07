Jever Zwei ehemalige (Vorstands)-Mitglieder der Sezession Nordwest machen weiter – und stellen im Logenhaus Jever am Kirchplatz aus.

„Nordorte“, so nennen Michael Schildmann und Frank Schuppan ihre Ausstellung. Eröffnet wird sie am Freitag, 12. Juli, um 19 Uhr. Nach einer Begrüßung durch Kirsti Rudolph vom Logenhaus führt Uwe P. Schierholz, BBK Ostfriesland, in die Bilder ein.

Beide leben in der Nähe der Küste, Frank Schuppan in Friesland und Michael Schildmann in Oldenburg. Beide haben Lehramt studiert und das früh mit ihrem künstlerischen Interesse verknüpft. Anlass für die Arbeiten dieser Ausstellung waren für beide Künstler Dinge, Situationen und Landschaften, die sie im Norden vorgefunden und erlebt haben.

Schildmann bezieht sich stark auf die Landschaft. Es geht ihm dabei nicht um deren Wiedergabe, sondern er will das klassische Spektrum der Fotografie als Dokument der Wirklichkeit erweitern.

Auch bei Schuppan sind gelegentlich Landschaften auf seinen Bildern zu entdecken. Meist sind es jedoch Fragmente oder Ausschnitte von Gegenständen. Schuppan interessieren die Binnenstrukturen und damit die Materialität der Objekte.

Die Ausstellung ist samtags und sonntags von 11 bis 16 Uhr sowie an den Markttagen dienstags und freitags von 10 - 13 Uhr. Die Finissage findet am Sonntag, 28. Juli, ab 11 Uhr statt.